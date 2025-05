Klopp alla Roma, l’annuncio ufficiale ribalta tutto. Ecco cosa sta succedendo attorno alle voci di un arrivo del tecnico tedesco in giallorosso

La notizia, o per meglio dire le voci, circolano da un po’ di giorni. Ieri sera, La Stampa, ha inoltre sganciato una bomba clamorosa: secondo il giornale torinese, Klopp e la Roma avrebbero già raggiunto un accordo.

Boom. E nella città, ovviamente, da ieri sera non si parla d’altro. Una notizia che è stata anche ripresa da tutte le testate internazionali ma che adesso, almeno stando alle informazioni di winwin.com, viene smentita dal diretto interessato. O, per meglio dire anche in questo caso, dall’agente dell’allenatore tedesco.

Klopp alla Roma: la notizia è ufficiale

Il sito citato prima ha intercettato l’agente di Klopp, Mark Koscici. Che ha risposto alla semplice domanda in questo modo: “Klopp per la Roma? Questa notizia non è vera“. Insomma, una smentita ufficiale che cambia le carte in tavola, le ribalta, e cambia anche il modo di vedere le cose tra i tifosi della Roma.

Che, evidentemente, sognavano in maniera importante il possibile arrivo dell’allenatore tedesco nella Capitale. Ma, come sappiamo anche, lo stesso è il supervisore di tutte le squadre Red Bull sparse per il mondo, quindi ha un ruolo importante e uno stipendio importante. Quindi dove sta la verità? La sensazione è che fin quando la Roma non annuncerà ufficialmente il nuovo allenatore, sarà difficile far smettere tutte le voci.