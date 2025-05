La pista è più bollente che mai: la trattativa sta per raggiungere le sue battute conclusive. Non si torna più indietro

A 90 minuti dalla fine della stagione, la Roma sta già muovendo passi concreti per il futuro. La scelta del nuovo allenatore – come noto – è uno dei temi più battuti nel quartier generale giallorosso. E non potrebbe essere altrimenti visto che tutto l’ambiente si aspetta un altro regalo importante per la panchina.

Fautore della clamorosa rimonta che ha permesso ai giallorossi di regalarsi una seconda parte di campionato entusiasmante, Claudio Ranieri in veste di senior advisor avrà un ruolo tutt’altro che banale. Del resto, assieme ai Ghisolfi, il tecnico testaccino ha consegnato ai Friedkin la fatidica lista dalla quale dovrebbe trapelare il nome del nuovo allenatore. Assolutamente elettrizzati all’ipotesi di vedere Klopp sulla propria panchina, i tifosi della Roma hanno già preso d’assalto i social esprimendo tutto il loro entusiasmo al possibile sodalizio. Il video pubblicato dai Friedkin sui propri siti ufficiali rappresenta un indizio di un possibile arrivo nella Capitale dell’attuale supervisore della Red Bull? La risposta è arrivata in breve tempo, con le parole dell’agente di Klopp che hanno spento gli entusiasmi.

Calciomercato Roma, via libera di Klopp per Mosquera

Questo tipo di lettura è stata data non solo da tanti supporters della Roma ma anche dai betting analyst che hanno subito preso posizione sul da farsi. Ad ogni modo, le strade di Klopp e dei giallorossi, almeno a stretto giro di posta, potrebbero intrecciarsi in sede di calciomercato anche su un altro tema.

Secondo quanto evidenziato da Relevo, infatti, anche il Lipsia avrebbe messo gli occhi su Cristhian Mosquera, difensore del Valencia che fa gola a Milan e Roma. Il club tedesco – di proprietà della Red Bull e per il quale, dunque, anche Klopp ha voce in capitolo – sarebbe andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi. Disposto ad accogliere la valutazione da circa 20 milioni di euro che i ‘Pipistrelli’ fanno di Mosquera, il Lipsia quindi ha messo gli occhi sul giocatore per il quale anche Ghisolfi avrebbe fatto un pensiero. E ironia della sorte, sarà Klopp a decidere la sfida.