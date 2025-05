Svendita obbligata e affarone Roma: Fonseca si mangia le mani

Calciomercato Roma, la svendita è obbligata e Fonseca si mangia le mani. I giallorossi pronti alla chiusura. Ecco cosa sta succedendo

Nessuna novità, al momento, sul fronte Svilar. Manca una sola giornata alla fine del campionato e ancora quell’annuncio di rinnovo, che tutti i tifosi della Roma aspettano, non è arrivato. Chissà, magari potrebbe succedere nelle prossime ore o alla fine della stagione. Vedremo.

Di certo la Roma non si vorrebbe ritrovare senza quel numero uno che in un anno difficile è stato quello che è riuscito, sempre, a mantenere la barra dritta e a regalare moltissimi punti nel corso dell’anno. Sì, un portiere tra i più importanti in circolazione e che, come sappiamo, è finito anche nel mirino delle big d’Europa. Dal Manchester United passando al Manchester City e finendo al Bayern Monaco. Tutte hanno cercato di capire l’evolversi della situazione.

Calciomercato Roma, ecco il prezzo di Lucas Perri

E, senza annunci ufficiali, allora continuano a girare delle voci di interessi nei riguardi di portieri da parte della Roma. L’ultima, che arriva dalla Francia, e precisamente da rmcsport – che fa un quadro di quello che potrebbe succedere dentro il Lione – parla di un possibile interesse italiano nei confronti di Lucas Perri, estremo difensore appunto della formazione di Fonseca.

Una notizia, questa, che riguarda poi la Roma, che viene data dal Fanatik, portale turco. Da quelle parti si spingono oltre e parlano di un accordo ormai quasi raggiunto con l’estremo difensore del Lione con Ghisolfi che avrebbe bruciato in questo caso la concorrenza di Fenerbahce e Besiktas. Voci che, tuttavia, non trovano riscontro nelle informazioni raccolte dalla nostra redazione.

Secondo il direttore Daniele Trecca, infatti, gli agenti della ROC Nations hanno ottenuto dal gruppo Textor il mandato a portare proposte per il portiere e hanno sondato anche il mercato italiano. Il prezzo di partenza si aggira sui 12-14 milioni di euro e, almeno allo stato attuale dell’arte, la Roma non ha cercato Perri, ma è possibile che sia stata sondata proprio dagli intermediari sopra citati.