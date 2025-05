Addio Juve, terremoto Giuntoli: l’hanno già fatto fuori

Addio Juve: terremoto Giuntoli. Il futuro del direttore dell’area tecnica è segnato. Lo hanno già fatto fuori. Ecco cosa potrebbe succedere

La Juventus è pronta all’ennesima rivoluzione. La stessa che abbiamo visto la scorsa estate, quando è stato chiamato in panchina Thiago Motta e quando sul mercato sono stati investiti una montagna di soldi che, però, è evidente, non hanno portato i risultato sperati.

Adesso alla guida tecnica c’è Tudor, che all’ultima giornata in trasferta contro il Venezia si gioca un posto nella prossima Champions League. E dalla prossima settimana potrebbe succedere di tutto, anche vedere andare via Cristiano Giuntoli che la società aveva messo in prima linea per cercare di tornare a vincere dopo anni difficili. Ma le cose anche in questo caso non sono andate come tutti speravano e un addio pure del direttore dell’area tecnica è dietro l’angolo, stando almeno alle informazioni che Momblano, durante il programma Juventibus, ha dato.

Addio Juventus: Giuntoli è fuori dal progetto

Come al solito il giornalista usa le percentuali per mettere in evidenza quelle che potrebbero essere le scelte societarie. E quando gli è stato chiesto quante sono quelle che potrebbero vedere Giuntoli in bianconero, anche il prossimo anno, ha sparato una grafica con un 1,89%. Quindi pochissime, come se la Juventus avesse già preso una decisione.

Sappiamo benissimo che i torinesi sono pure impegnati alla metà di giugno nel mondiale per club negli Stati Uniti quindi o si prende una decisione nell’immediato oppure dopo sarà difficile farlo perché al rientro si dovrebbe già iniziare a lavorare in maniera seria per il prossimo anno. E chissà, magari la prossima settimana potrebbero arrivare degli annunci importanti.

Sicuramente, e qui non possiamo mettere nulla in discussione e non usiamo il condizionale, se dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions allora sì che la rivoluzione verrà fatta. La domanda quindi è: Giuntoli si gioca tutto domenica? Forse sì, ma anche in caso di vittoria a Venezia un cambio societario non è da escludere. Con quelle percentuali poi…