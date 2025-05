Allegri scartato e firma improvvisa: Italiano nuovo allenatore

Allegri scartato e firma improvvisa: Italiano è stato scelto come nuovo allenatore. Ecco cosa potrebbe succedere su una delle panchine più importanti d’Italia

Sono ancora diverse le panchine che non hanno un padrone per la prossima stagione. E, essendo alla fine di maggio, con l’annata nuova che tra poco inizierà, è qualcosa che non è concepibile, ovviamente.

Soprattutto se parliamo di squadre importanti: la Roma, ad esempio, sa da parecchio tempo che Ranieri non si siederà il prossimo anno sulla panchina. Il Milan, invece, dopo aver cercato di risolvere la questione con Conceicao, subito dopo ha capito che non ci sarebbe stato spazio per l’allenatore portoghese pure il prossimo anno. Ma diciamolo: anche la Juve potrebbe cambiare, così come il Napoli e forse l’Inter. Una cosa che prima d’ora non si era mai vista. Detto questo, al momento, la squadra più vicina a fare una scelta, almeno stando alle informazioni riportate questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è il Milan.

Allegri in seconda fila: Italiano prima scelta

Uno dei nomi più cercati in questi mesi è stato sicuramente quello di Massimiliano Allegri, accostato alla panchina rossonera per molto tempo – ma non solo – adesso sembrerebbe essere stato scalzato come prima scelta da Vincenzo Italiano.

L’allenatore del Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia, sarebbe in cima alla lista dei desideri di Igli Tare che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo direttore sportivo del Milan per i prossimi 3 anni. Certo, c’è da capire cosa vorrà fare, Italiano, che in Emilia ha trovato la sua dimensione perfetta e che a differenza di quello che faranno i rossoneri l’anno prossimo, con i rossoblù si potrebbe giocare l’Europa League. Ma il richiamo, ovviamente, di una panchina assai prestigiosa, una delle più prestigiose non solo in Italia ma anche in Europa, alla fine potrebbe fare la differenza. Vedremo come andrà a finire la questione. Ma adesso, in pole, c’è proprio lui.