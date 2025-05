Nuovo allenatore Roma, fuori un altro: “Non è nella lista”

Arriva un’altra smentita importante sul tema allenatore Roma, con la lista che non prevede un nome uscito nelle ultime ore. Cresce l’incertezza sull’annuncio

In queste settimane sono state fatte le ipotesi più disparate per quanto riguarda la panchina giallorosse e arrivati quasi alla fine di maggio ancora non v’è certezza. Dalle suggestioni alla Klopp, alle titubanze di Gasperini, fino al rifiuto presunto di Fabregas. Ora dalla lista va depennato un altro nome.

Si sta creando una confusione pazzesca intorno al tema allenatore. La Roma resta concentrata sull’obiettivo campionato, con l’ultimo match da giocare in casa del Torino domenica prossima. Ranieri vuole chiudere in bellezza, per non avere recriminazioni e per agguantare con certezza almeno l’Europa League. Nel frattempo, però, divampano le voci sul nome che prenderà il posto del mister di San Saba, con una smentita al giorno e un nuovo nome quasi ogni ora. La società non parla, non comunica, si trincera dietro un silenzio che non funziona, perché spesso alimenta solamente boutade assurde. Dopo la suggestione prima di fondamento di Klopp, ieri è stata la volta di Nuno Espirito Santo, tecnico portoghese in forza al Nottingham Forest.

La società inglese di proprietà di Marinakis e con Lina Souloukou in dirigenza, si sta giocando sino all’ultimo l’accesso europeo in Premier League. Artefice di questo ottimo cammino è stato proprio l’ex portiere di Mourinho ai tempi del Porto, che con gli anni ha accumulato una buona esperienza in panchina ed è ora molto gettonato.

Arriva un’altra smentita sul tema allenatore: non sarà Nuno Espirito Santo

Secondo quanto riferito ieri pomeriggio da Relevo, fonte spagnola, Nuno Espirito Santo sarebbe stato cercato dalla Roma per la propria panchina. Si parlava addirittura di un contratto di due anni sottoposto all’attenzione del portoghese. Tempo di vagliare l’ipotesi, di sentire il parere dei tifosi e subito è arrivata la smentita di rito. Non da parte della società, ma di Gianluca Di Marzio, che in precedenza aveva smorzato anche le voci su Pioli, Allegri e Fabregas.

Sul sito dell’esperto di calciomercato si legge che Espirito Santo non rientra nella shortlist della Roma. La decisione finale, in ogni caso, arriverà nei prossimi giorni, probabilmente subito dopo la fine del campionato.