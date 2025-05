Plusvalenza dopo un anno e addio Roma: ha già detto sì

Arriva un’importante novità sul mercato della Roma, con una plusvalenza che rischia di essere utilissima per le casse del club. Ghisolfi è pronto a firmare

C’è un giocatore in uscita che potrebbe fruttare una bella cifra ai giallorossi. Dopo un solo anno dal suo arrivo sembra che le strade siano destinate a separarsi definitivamente. I tifosi non lo rimpiangeranno, almeno per il momento, anche se c’era del potenziale.

Si è detto più volte come le difficoltà economiche della Roma imporranno un margine di errore davvero minimo nella prossima campagna acquisti. I giallorossi, con il ds Ghisolfi in testa, dovranno essere bravi a non sbagliare nemmeno un giocatore, come sottolineato da Ranieri nel posto Roma-Milan. Di rinforzi da mettere dentro ce ne sono diversi e in tutti i reparti, a cominciare dalla difesa fino ad arrivare all’attacco. Se il club sarà bravo a piazzare tutti gli “esuberi” si potrebbe evitare di cedere i pezzi pregiati, come Svilar, N’Dicka e Manu Koné. Tra i giocatori che ad esempio non rientrano più tra i titolari fissi ci sono Pellegrini, Shomurodov, Paredes, più la situazione particolare di Dybala.

C’è poi tutta una serie di giocatori che al momento non giocano con la Roma ma che sono ancora sotto contratto con i giallorossi. Viene in mente Kumbulla, che rientrerà dal prestito all’Espanyol, ma anche Samuel Dahl, che con il Benfica sta facendo davvero bene. L’esterno svedese è uno che può fruttare davvero una bella cifra.

Maxi offerta del Benfica per Dahl: sul piatto ci sono 12 milioni ma la Roma vuole di più

Su Dahl c’è la volontà del Benfica di piazzare un bell’investimento per il riscatto. Il classe 2003 ha impressionato in questi pochi mesi trascorsi in Portogallo, giocando da titolare anche in Champions League. Per lui sarebbero pronti, come riportato da Filippo Biafora su X, circa 12 milioni per il riscatto. La Roma, però, ha alzato l’asticella e ora ne vuole 15 per lasciarlo andare a titolo definitivo, forte anche di un contratto ancora lungo. Considerando la spesa di 4 milioni circa per ingaggiarlo la scorsa estate, l’affare rischia di essere piuttosto ghiotto, con una plusvalenza pesante.

Al di là degli 8 milioni investiti su Salah-Eddine, ci sarebbero anche i soldi per andare a fare un altro esterno destro, magari ricavando almeno 5-6 milioni dalla cessione di Celik (su di lui ci sono un paio di club in Turchia e uno in Premier League). Vedremo se il Benfica deciderà di accontentare le richieste di Ghisolfi.