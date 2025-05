Scambio bomba con l’Inter: bye bye Roma

I giallorossi hanno cominciato a lavorare a diverse piste: l’ultima proposta – però – cambia le carte in tavola

Finale di stagione al cardiopalma per la Roma. In campo, dove i giallorossi cominceranno a preparare l’ultima trasferta di campionato contro il Torino, ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Il sogno di un sorpasso last minute a discapito della Juventus che varrebbe il quarto posto in classifica si intreccia infatti con le tante voci che in questi giorni si stanno rincorrendo a proposito della scelta del nuovo allenatore. Ma non solo.

A tal proposito, Ghisolfi sta comunque tenendo vive quelle piste che la Roma non intende affatto abbandonare. Del resto non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dei giallorossi. A cominciare dalla mediana dove – a prescindere dalle possibili partenze – il profilo di Davide Frattesi non è affatto uscito dai radar dell’area tecnica giallorossa.

Sulle tracce del jolly cresciuto nelle giovanili della Roma, però, ci sono anche altri club in giro per l’Europa. Oltre ai sondaggi effettuati in tempi e in modi diversi dal Napoli, da menzionare anche i contatti con i quali – tra le altre – anche Manchester United e Atletico Madrid hanno provato a capire a capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia ancora tutta da imbastire. Almeno per il momento, infatti, l’Inter continua a far trapelare una richiesta di almeno 35-40 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Frattesi in Premier League: lo scambio prende quota

In realtà, esplorata dalla Roma con i profili di Pellegrini e Cristante – in una pista mai realmente battuta fino in fondo – la possibilità di imbastire uno scambio per arrivare a chiudere l’operazione Frattesi non è da trascurare. In maniera significativa si inserisce proprio in questa traiettoria l’indiscrezione lanciata da Interlive.it secondo cui i nerazzurri potrebbero anche decidere di prendere in considerazione l’idea di proporre Frattesi al Manchester United per Zirkzee.

Tra i club italiani interessati all’attaccante olandese, l’Inter è infatti quello che almeno per adesso ha mosso i passi più concreti. Con una valutazione più o meno analoga e un ingaggio lordo assolutamente in linea con i parametri dei due club, non è affatto escluso che questo tipo di soluzione possa prendere piede. Frattesi – almeno in modo indiretto – non ha affatto nascosto il desiderio di trovare una squadra in grado di garantirgli più minutaggio. Dal canto suo, Zirkzee accoglierebbe con favore l’idea di un ritorno immediato in Serie A. Staremo a vedere se ci potranno essere sviluppi su questa traccia.