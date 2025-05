Sgasata giallorossa dell’Inter: 30 milioni e addio Roma

L’ultima giornata di campionato, decisiva sia per l’Inter che per la Roma, seppur per obiettivi diversi, va ad incrociarsi con il mercato.

La stagione della Roma, e di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, si concluderà domenica a Torino. I granata come ultimo ostacolo per inseguire l’Europa che conta, in tutti sensi, ed iniziare poi a programmare l’annata 2025-26.

Una programmazione in verità già avviata da tempo con il pensiero rivolto alla scelta del tecnico che sostituirà Claudio Ranieri. A Trigoria, però, da altrettanto tempo si valutano prospetti capaci di aumentare il tasso tecnico e di personalità della rosa giallorossa. La proprietà è pronta a mettere sul tavolo quanto necessario per continuare a crescere.

I nomi che circolano sono tanti, ma spesso impossibili da acquistare e non soltanto per la Roma. Ma il mercato è da sempre la Fiera dei Sogni, quanto poi siano realizzabili poco importa. Vi sono, però, prospetti che sono stati accostati alla Roma e che alla Roma piacciono davvero. L’insider di mercato, Ekrem Konur, un nome lo ha rivelato.

L’Inter mette la freccia per Facundo Medina

Per crescere, magari in fretta, occorrono nomi che da subito garantiscano qualità ed adattabilità al calcio italiano. Gli argentini hanno per metà sangue italiano e pertanto rappresentano da sempre i profili più adatti alla nostra Serie A.

Facundo Axel Medina, classe 1999, difensore del Lens e della nazionale argentina, è il nome presente sul taccuino di Florent Ghisolfi e su quello di almeno un’altra mezza dozzina di direttori sportivi di top club europei. Napoli, Inter, Newcastle, Everton, Aston Villa, Marsiglia e Atletico Madrid rappresentano la folta concorrenza per il difensore argentino.

Il club francese sembra ormai entrato nell’ordine di idee di cedere il suo difensore. Ne ha pertanto fissato la valutazione: 30–35 milioni di euro. Un investimento importante per un profilo ancora giovane ed in grado di assicurare, da subito, qualità ed elevato rendimento. La Roma che intende continuare a crescere dovrà puntare sempre più su giocatori di alto livello.

Come Facundo Axel Medina. Anche se Beppe Marotta…