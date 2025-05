Sono tutti a Roma: terzo avvistamento in città

Calciomercato Roma, terzo avvistamento in città e fermento capitale: ecco cosa sta succedendo.

Restano numerose e apertissime le questioni di calciomercato in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Roma in questa parentesi delicata quanto importante. L’attesa per la sfida con il Torino, in programma domenica sera alle 20.45, è ben giustificata dalla nobiltà della posta in palio, con una vittoria necessaria per sperare fino alla fine in un piazzamento in Champions che si intreccerà, però, anche con i risultati delle altre squadre.

Discriminante, nello specifico, sarà il risultato della Juventus a Venezia, in una partita importantissima ai fini dell’approdo continentale per gli uomini di Tudor, ma altresì centrale nelle economie di salvezza a fine campionato da parte dei lagunari di Di Francesco. Intanto, in quel di Trigoria, gli argomenti di discussione e grande interesse restano molteplici e si intrecciano con un insieme di questioni, principalmente legate all’allenatore, ma non solo.

Le incertezze sulla scelta del nuovo tecnico, almeno sul piano mediatico, stanno rappresentando l’argomento principale di questa fase, con accostamenti e indiscrezioni che impediscono ancora di vedere con chiarezza quale scelta ci si possa attendere da Ghisolfi, Ranieri e i Friedkin.

Calciomercato Roma, l’agente di Lucas Perri è stato nella Capitale

Intanto, non mancano speculazioni e indiscrezioni anche sulla questione calciomercato, intrecciantesi sia con il piazzamento finale della Roma, che con la su citata scelta relativa all’allenatore. A ciò, poi, bisogna aggiungere anche la consapevolezza che tanti scenari restino ancora aperti e che, per tale motivo, non poche ripercussioni potrebbero esserci nei prossimi mesi anche alla luce dei possibili cambiamenti che attendono alcuni reparti o situazioni contrattuali.

In un corpo di grandi incertezze, si segnala l’ovvio e concreto anelito da parte del club a trattenere Mile Svilar, divenuto ormai idolo dei tifosi e consacratosi tra gli elementi portanti della squadra di Ranieri, al termine di un percorso di crescita avviato già con De Rossi più di un anno fa. L’obiettivo resta quello di trovare un accorso (ad oggi mancante ma non utopistico) con l’agente, quadrando bene i rispettivi conti e aneliti, anche relativamente ai discorsi su una possibile clausola, per blindare definitivamente l’ex Benfica.

Intanto, in queste ore, uno dei nomi accostati con maggiore insistenza è stato quello di Lucas Perri, estremo difensore del Lione, valutato dagli addetti ai lavori come uno dei profili più promettenti e importanti a livello continentale. Si è parlato nello specifico di un accordo vicino tra le parti, rispetto al quale le recenti storie Instagram dell’agente non possono essere sottovalutate.

Leonardo Cornacini, curante gli interessi del giocatore, è stato infatti in queste ore proprio a Roma, prima di giungere a Venezia. Prematura e azzardata qualsiasi ipotesi, in una fase in cui la certezza riguarda la priorità assegnata da Ghisolfi a colleghi ai discorsi contrattuali relativi a Svilar. Dopo di che, sarà tempo di valutazioni su ipotetiche alternative o riserve.