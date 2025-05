Addio Napoli e ritorno a Milano: ecco l’erede di Inzaghi

Il futuro di Simone Inzaghi è attualmente oggetto di discussione e, a complicare il frenetico valzer di allenatori ecco delle indiscrezioni potenzialmente decisive

Il sentimento collettivo intorno alla stagione dell’Inter sembrerebbe attualmente spaccato in due. Da una parte chi crede che se l’Inter dovesse perdere sia la finale di Champions sia il campionato Marotta & co. sarebbero costretti a valutare con cura il futuro di un allenatore che, oltre alle lodi e i complimenti ricevuti, in quattro anni avrebbe portato a Milano un solo campionato e un paio di Coppe Italia e chi, al contrario, considera l’attuale situazione dei nerazzurri come un vero e proprio miracolo, reso tale da una rosa talmente corta e vecchia (l’età media più alta dell’intera lega) che in pochi avrebbero potuto immaginare di giungere a fine maggio con la speranza ancora viva di superare il Napoli di Conte e alzare la Coppa dalla grandi orecchie al cielo.

Questa seconda fazione non rinuncerebbe ad Inzaghi neanche nel caso in cui l’Inter dovesse concludere la stagione senza trofei, poiché sin troppo riconoscente nei confronti di un tecnico dimostratosi più volte capace di valorizzare all’inverosimile calciatori considerati finiti e altri neanche più considerati.

Il raffinato e complesso sistema di gioco del piacentino ex Lazio ha infatti ammaliato anche fuori dai confini nazionali, dove la reputazione di mister Inzaghi è oramai consolidata. Emergono in tal senso novità di particolare rilievo, dato che l’attuale allenatore dell’Inter ha oramai una serie di importanti corteggiatrici ai suoi piedi e l’Inter potrebbe aver già selezionato il prossimo tecnico che dovrà sedere sulla panchina nerazzurra.

Inzaghi corteggiato dalla Saudi Pro League: Marotta ha già un sostituto?

La moda della Saudi Pro League parrebbe essere lentamente scemata, ma una cosa è piuttosto improbabile che passerà mai di moda: i soldi.

Gli arabi possono contare su fondi di investimento sostanzialmente infiniti se relazionati a quelle che sono le cifre a cui il mercato del Vecchio Continente è abituato, il che, a prescindere da tendenze e preferenze, può ancora risultare un elemento di deflagrazione per i precari equilibri del panorama calcistico europeo.

In questo momento, infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, pare che l’Al Hilal avrebbe intenzione di recapitare alla porta dell’allenatore piacentino un’offerta faraonica.

Che Inzaghi accetti o meno, secondo quanto affermato di recente dal Corriere della Sera, i nerazzurri avrebbero ancora in mente il nome di Massimiliano Allegri – attualmente nel taccuino anche dei partenopei di De Laurentiis in caso di addio di Conte -, i cui idilliaci rapporti con Beppe Marotta non sono di certo un mistero.