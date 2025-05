Clausola pagata in Serie A: Gyokeres è il nuovo bomber

Clausola pagata in Serie A: il nuovo bomber è Gyokeres. Altro che Osimhen. Affare difficile ma non impossibile. Ecco cosa sta succedendo

Una delle squadre più attive nel prossimo calciomercato sarà sicuramente la Juventus. Che dovrà trovare, come sappiamo, un nuovo attaccante: l’addio di Vlahovic dopo Venezia è sicuro, e il giocatore forse potrebbe andare al mondiale per club, o forse no. Vedremo.

Anche perché sarà aperta, dal prossimo 1 giugno, una finestra speciale di calciomercato per quelle squadre che appunto saranno impegnate negli Stati Uniti. E su Vlahovic, qualche pensiero, potrebbe arrivare. Detto questo, è evidente che ai bianconeri serva un giocatore importante. Ed è per tale motivo che il nome circolato con molta insistenza nel corso delle ultime settimane, o per meglio dire negli ultimi mesi, è quello di Osimhen. Ma ieri è arrivata la notizia, riportata da Il Mattino, che il nigeriano adesso al Galatasaray preferirebbe la Premier League. Quindi niente da fare.

Calciomercato Juventus: 100 milioni per Gyokeres

E la bomba è esplosa pochi minuti fa, riportata dal giornalista Maurizio Russo di calciomercato.it. Uno degli obiettivi della Juventus sarebbe Gyokeres, fenomenale attaccante dello Sporting che, dopo aver disputato una stagione che definire straordinaria è dire poco, lascerà il Portogallo.

“Come nuovo attaccante – si legge sul profilo X di Russo – il primo nome è quello di Gyokeres piuttosto che Osimhen (costo cartellino simile, ma ingaggio molto più basso). Affare complicatissimo per richieste dello Sporting (clausola 100 mln) e concorrenza dei club di Premier”. In poche parole una Juve che sicuramente ci proverà, ma che difficilmente riuscirà ad esaudire le richieste del club portoghese, fresco vincitore del campionato, e quelle del giocatore.

In Premier si sa, di problematiche economiche non ce ne stanno e si parla anche da diverso tempo, da quando Amorim è andato allo United, proprio dei Red Devils come possibile destinazione. Quindi sì, la Juve guarda in grande ma deve fare i conti con la cassa. Magari potrebbe arrivare in aiuto la qualificazione alla prossima Champions League e l’addio di Vlahovic per una cifra intorno ai 50 milioni. Forse in questo modo, il colpo, sarebbe possibile.