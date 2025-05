Donnarumma alla Juventus: c’è la data dell’accordo

La Juventus in cerca della qualificazione in Champions League prova a gettare lo sguardo anche al prossimo mercato estivo. Si parte dal numero uno azzurro.

La Juventus in Laguna proverà a salvare la stagione. John Elkann, tanto per mettere le mani avanti, ha già dato la sua disponibilità all’ennesimo aumento di capitale ma certo non gli dispiacerebbe che la formazione guidata da Igor Tudor centrasse ‘almeno’ la qualificazione in Champions League.

Il minimo indispensabile per non dare avvio ad un’altra rivoluzione. Dalle parti della Continassa si pensa, invece, che basterebbero tre-quattro innesti di assoluta qualità per risalire immediatamente la china e puntare, da subito, allo scudetto. Determinante, come sempre, saranno le scelte e quelle della scorsa estate hanno miseramente fallito. Quasi tutte.

Ripartire quindi da nomi certi, pronti a dare nerbo e sostanza alla svagata Juventus di questa stagione. E’ circolata voce di una telefonata tra lo stesso numero uno della Juventus, intesa come proprietà, ed Antonio Conte, possibile-probabile nuovo tecnico bianconero, a novanta minuti da un possibile-probabile scudetto con il Napoli.

Nel colloquio telefonico sarebbe risultato chiaro l’impegno della società ad attuare un mercato di livello.

Donnarumma-Juve, si decide tutto dopo la finale Champions

Non occorrono altri input. Basta questa voce per scatenarne, a cascata, altre millanta. Quali i tre/quattro nomi promessi da John Elkann ad Antonio Conte?

Il primo lo rivela Nick Semeraro sul suo profilo X e trattasi, in effetti, di un vero numero uno. In tutti sensi: “Nuovi contatti con Gianluigi Donnarumma. Previsto un vertice dopo la finale di Uefa Champions League“. La fonte riferisce anche di persistenti problemi relativi al rinnovo del portierone di Castellammare di Stabia con il PSG.

Il nome del numero uno azzurro, nonché capitano della nazionale di Luciano Spalletti, associato alla Juventus, è ormai un classico del calciomercato. La società bianconera sperava di acquisirlo a parametro zero dal Milan ma l’offerta al giocatore del PSG era impareggiabile. Il contratto di Donnarumma scadrà nel 2026.

Pertanto occorrerà comunque trattare con il club francese non dimenticando mai che l’ingaggio dell’ex numero uno del Milan, tra fisso e bonus, tocca i 10 milioni di euro annui. Poco meno di quanto guadagnerà Dusan Vlahovic la prossima stagione. E l’attaccante serbo è un giocatore che la Juventus non vede l’ora di cedere per tagliare il monte ingaggi.