L’Inter è già un ricordo: colpo Friedkin da 20 milioni

La formazione di Simone Inzaghi affronta il Como con l’obiettivo scudetto e la finale di Champions League nella testa. Il mercato è poi sempre sullo sfondo.

Il campionato di Seria A in gran parte si deciderà negli ultimi 90 minuti. Anche l’ultima decisiva giornata vedrà il solito spezzatino televisivo che, come al solito, troncherà emozioni.

Scudetto, zona Champions League e lotta per la salvezza caratterizzeranno l’ultimo fine settimana della nostra massima serie. E se la finale di Champions League, che si disputerà a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio, è una concreta distrazione per l’Inter di Simone Inzaghi, le voci di mercato che riguardano Antonio Conte sembrano destabilizzare più il Napoli capolista.

A primavera inoltrata è pressoché scontato che si parli di mercato dal momento che la sessione estiva partirà si ufficialmente il 1° luglio ma in realtà i motori delle società si sono accesi da quel dì. E non soltanto in Italia. Dalla Premier League, il campionato più affascinante d’Europa, arrivano importanti novità di mercato che lambiscono anche la capitale, sponda Roma.

L’Inter è distratta e Friedkin cala l’asso

Ciò che sta avvenendo dall’altra parte della Manica ce lo ha comunicato teamtalk.com che ha focalizzato la sua attenzione su Nathan Zézé, classe 2005, difensore francese del Nantes.

Un nome che è già circolato in Italia dal momento che Beppe Marotta e Piero Ausilio lo hanno seguito fin dalla scorsa estate per portarlo all’Inter. Nel frattempo, però, la concorrenza è aumentata. In Premier League sono diversi i club sulle tracce del giovane difensore.

A cominciare dal Bournemouth che ha individuato in Nathan Zézé il sostituto ideale di Dean Huijsen, ex Juve, che si è legato al Real Madrid. Pronta un’offerta da quasi 20 milioni di euro. Anche l’Aston Villa è interessato al talentuoso 2005 ma in questo momento è l’Everton il club in pole position per Nathan Zézé.

La società da pochi mesi di proprietà del Friedkin Group ha intenzione di pianificare un mercato importante in vista della prossima stagione e tutti i reparti della rosa saranno attenzionati e rinforzati. I 20 milioni di euro offerti ufficiosamente al Nantes dal Bournemouth al momento non soddisfano le richieste del club francese. L’Everton di Dan Friedkin è pronto ad approfittarne.