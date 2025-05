Nuovo allenatore Roma: ha già visitato Trigoria

Nuovo allenatore Roma: crescono in maniera importante le quotazioni di un tecnico che è già stato a Trigoria. Ormai i candidati diminuiscono. La situazione

Una specie di romanzo nel quale ogni giorno sembra essere quello della verità ma poi il colpo di scena fa cambiare tutto. E si ricomincia. Sta diventando questo, in poche parole, la scelta del nuovo allenatore della Roma. Manca una giornata alla fine del campionato e sappiamo che Ranieri dopo Torino lascerà.

Di annunci però da parte del club niente e, arrivati a questo punto, ormai sono tutti convinti che, qualora la scelta sia stata fatta, la comunicazione ufficiale del club arriverà solamente dopo la gara contro il Torino. Detto questo, dopo un’intensa giornata, quella di ieri con avvistamenti a Fiumicino e con Espirito Santo escluso dalla lista, il nome adesso che sta prendendo posizioni è quello di Maurizio Sarri, stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Messaggero.

Nuovo allenatore Roma: c’è Sarri

Non c’è nessuna possibilità che l’ex Lazio possa andare al Milan dopo l’accostamento dei mesi scorsi, soprattutto perché in casa rossonera è pronto Tare a prendere le decisioni. Quindi niente da fare. E, per Sarri, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma: sì, perché prima che i Friedkin scegliessero Mourinho, l’allenatore, si legge, aveva passato una giornata a Trigoria ma poi dagli Stati Uniti nessuno si era fatto sentire.

Oltre Sarri rimane in piedi la pista che porta a Gasperini, che non ha ancora risposto all’Atalanta che gli ha messo sul piatto la possibilità di un rinnovo contrattuale per tenerlo ancora a Bergamo. E, il passato alla Lazio, non preoccupa Ranieri. Inoltre, forse, sono da leggere in questo modo le dichiarazioni fatte dall’attuale tecnico in una conferenza stampa: “Forse all’inizio non sarà ben visto” si era fatto sfuggire Sir Claudio. Infine, scendono le quotazioni di Hutter del Monaco. Insomma, questo è il nuovo quadro della situazione.