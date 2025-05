Rinnovo saltato e addio Roma: lo prende l’Inter

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare clamorosamente le aspettative di tifosi e appassionati. Ecco le ultime

In questo momento tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini i vertici dell’AS Roma non possono permettersi il lusso di dedicare la propria attenzione solo ed esclusivamente all’ultima partita della stagione, dato che nel giro di una manciata di giorni si entrerà in quel frenetico periodo dell’anno in cui nulla e nessuno appare realmente al sicuro dal calciomercato.

Ranieri e colleghi staranno certamente tentando di mettere ordine tra i numerosi temi che caratterizzeranno le prossime settimane, dato che a colpire Trigoria sarà un terremoto piuttosto poderoso, in grado di ribaltare tanto la panchina, quanto l’organico.

Il successore di Sir Claudio, chiunque esso sia, interverrà con grande probabilità sulla rosa giallorossa, indicando sia i profili da trattenere nella città eterna, che quelli da cercare altrove. Un panorama complesso in cui subentreranno anche le altre big della massima lega italiana, dato che la gran parte di queste incorrerà in una ristrutturazione dell’organico o in un cambio di allenatore (o più probabilmente in entrambi).

Ogni cessione e cambio di panchina potrebbe infatti modificare radicalmente i piani delle dirette rivali, all’interno di un affascinante puzzle con combinazioni infinite. Nelle ultime ore sono emerse in tal senso delle novità piuttosto rilevanti in merito ad un profilo che sembrerebbe pronto a scombussolare gli equilibri della massima lega italiana.

Levak mania in Serie A: anche l’Inter lo mette nel mirino

Il profilo in questione risponde al nome di Sergej Levak, attuale centrocampista della Primavera della Roma, su cui l’inter di Simone Inzaghi avrebbe posato gli occhi.

Nonostante si stia prendendo in esame un classe 2006, il nome del giovane talento croato della Roma non è affatto nuovo alle cronache, dato che in giro per il Vecchio Continente in molti hanno segnato il suo nome sul proprio taccuino.

Levak è stato soprannominato da molti come ‘il nuovo Rodri’, per via della rara convivenza tra tecnica, solidità difensiva, intelligenza tattica e persino propensione al gol… tutte caratteristiche preziose, che se combinate in un singolo calciatore di ben 195 centimetri, dotato anche di una sorprendente agilità, generano un cocktail straordinariamente stuzzicante.

Nel caso di Marotta & co., talaltro, vi è anche la pressante necessità di svecchiare il proprio centrocampo ad acuire il desiderio di portare a Milano il centrocampista giallorosso, il cui contratto con i capitolini scadrà il 30 giugno.