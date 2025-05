Addio Roma: ha firmato prima di PSG-Inter

Addio Roma e firma sul quinquennale prima della finale di Champions League tra Inter e PSG: la sua avventura a Trigoria è finita da tempo.

Con una stagione ormai prossima alla conclusione, si intensificano le voci di calciomercato e si avvicinano altresì le ufficialità più e meno attese, in casa Roma e non solo. Qui, per ora, l’attenzione resta unicamente orientata al presente e alla trasferta di Torino, il cui risultato, in commistione all’esito che giungerà da Venezia domenica sera, finalmente lascerà capire quale piazzamento europeo la squadra di Claudio Ranieri avrà saputo meritarsi.

La giornata odierna, intanto, decreterà la prima sentenza, la più importante, circa l’evoluzione di una corsa scudetto destinata ad esaurirsi, finalmente, in quel di Napoli proprio nelle prossime ore. Il responso della sfida tra la squadra di Conte contro il Cagliari, unitamente al risultato di Como, lascerà capire se i partenopei avranno saputo conquistarsi il secondo scudetto dell’ultimo triennio, al termine di una corsa complicata e serratissima, contro un’Inter che ha dimostrato, soprattutto nell’ultimo mese, di aver messo nel mirino quasi unicamente la finale di Champions League di Monaco.

Calciomercato Roma, Renato Marin ha firmato con il PSG

L’appuntamento bavarese del prossimo 31 maggio, oltre che ad assumere un valore nobilissimo per il mondo nerazzurro e per un Simone Inzaghi che ha saputo centrare la seconda finale europea nel giro di due anni, si intreccia anche con le dinamiche di calciomercato della Roma. Proprio prima di Inter-PSG, infatti, con il club parigino ha firmato un attuale giocatore della Roma.

Ci riferiamo a Renato Marin, portiere brasiliano in scadenza contrattuale con la Roma a giugno e, ormai, da tempo destinato a lasciare i giallorossi da svincolato. Divergenze di vedute e mancate capacità reciproche di coprire le distanze tra domande e offerte da parte di ambedue le parti hanno portato l’estremo difensore verdeoro a ponderare la decisione di andare in scadenza contrattuale, definitivamente abbandonando la possibilità di restare alla Roma.

Di Renato Marin, sul piano sportivo e tecnico, si parla da tempo, alla luce di qualità e margini di crescita che hanno giustificato una massiccia attenzione nei suoi riguardi da parte di tanti top club europei. Su tutti, nello specifico, si è registrato quello del PSG, che ha messo da tempo le mani su di lui e che si appresta, ormai, a ingaggiarlo ufficialmente.

A riportarlo sono state in queste ore le penne de L’Equipe, che hanno riferito di una firma ormai avvenuta da parte di Marin con il PSG: per lui un quinquennale, che partirà ufficialmente dopo la scadenza contrattuale con i giallorossi, oppostisi al liberarlo prima del veniente 30 giugno.