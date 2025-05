Allegri alla Roma: “È successo un mese fa”

La Roma all’inseguimento del miracolo Champions League si concentra anche sul nome del nuovo tecnico. E le voci su Max Allegri aumentano…

Lo Stadio Olimpico Grande Torino appare come lo scenario più emozionante e suggestivo per l’addio di Claudio Ranieri alla panchina della Roma.

Lo stadio granata intitolato agli Invincibili appare perfetto per un tecnico che ha preso in mano un’armata Brancaleone e l’ha trasformata in una formazione quasi invincibile, capace di risalire dal fondo della classifica fino alle porte del Paradiso Champions League. Mancano soltanto 90 minuti più recupero e poi ogni momento potrebbe essere quello giusto per l’annuncio più atteso.

Da quel momento avrà ufficialmente inizio la stagione 2025-26 della società giallorossa. Da quel momento Florent Ghisolfi e potrà ascoltare ‘ufficialmente’ i desiderata del nuovo allenatore e tentare di tradurli in concrete operazioni di mercato. Ora però occorre soltanto attendere il nome del nuovo allenatore e nella moltitudine di coloro che hanno emesso i loro pronostici vi sono anche le parole illuminanti di un grande dirigente italiano: Pierpaolo Marino.

Allegri alla Roma, la presa di posizione Marino

Un dirigente che ha fatto della competenza e della professionalità i suoi tratti distintivi. Pierpaolo Marino conosce il calcio come pochi e come pochi sa leggerne ed intuirne le mosse. E parlando del nuovo tecnico della Roma ha detto…

Le sue parole rilasciate a Tele Radio Stereo sono illuminanti. Il dirigente ex Udinese ed Atalanta ha prima espresso la sua precisa preferenza: “Io sceglierei Allegri per la panchina, sa coniugare il calcio moderno con gli ingredienti per vincere il campionato italiano: vince più spesso la miglior difesa che il miglior attacco“.

E proprio riguardo il tecnico livornese, ex Milan e Juventus, ha rivelato: “So che Allegri è stato interpellato dalla Roma più di un mese fa“. Altra pesante conferma dell’interessamento della società giallorossa per Massimiliano Allegri. La conferma più importante, però, deve arrivare da Trigoria e dopo aver ascoltato gli illuminanti consigli di Claudio Ranieri.

Il tecnico quasi invincibile che saluterà nello stadio degli Invincibili.