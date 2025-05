Annuncio choc e addio Roma: ha già deciso

L’ultimo annuncio lascia pochi dubbi e ha sorpreso i tifosi della Roma: di certo anche Ranieri e Ghisolfi non saranno stati felici di sentire queste parole

C’è un giocatore che non vuole restare nella Capitale e sarà una delle prime questioni che il ds francese dovrà affrontare. C’è la possibilità che venga ceduto al club nel quale milita attualmente. Dopo le dichiarazioni rilasciate in Inghilterra non potrà più vestire la maglia della Roma.

Il vero oggetto misterioso della scorsa campagna acquisti, arrivato tra lo scetticismo generale, soprattutto per la cifra investita. Enzo Le Fée, di professione centrocampista, ha chiuso la sua avventura al Rennes per trasferirsi alla Roma lo scorso luglio. Fu il primo acquisto dell’esperienza romana di Ghisolfi, e rischia anche di averlo segnato come giudizio agli occhi di tifosi e società. Il ds francese, che aveva visto la sua crescita al Lens, era convinto di regalare a De Rossi una mezzala di qualità di ottimo livello, in grado di alzare il livello della rosa. Purtroppo le occasioni di mettersi in mostra sono state davvero poche e con il passare dei mesi si è capito come il calcio italiano non fosse l’optimum per il francese.

Alla fine Le Fée, dopo essere stato bocciato anche da Claudio Ranieri (sparito dopo la sconfitta di Como), è stato parcheggiato in prestito in Championship, con il Sunderland. L’affare prevede un obbligo di riscatto, a 23 milioni di euro, in caso di promozione dei Black Cats. Per riuscirsi devono però battere nella finale del Play-Off lo Sheffield, con gara secca a Wembley sabato prossimo.

Le Fée vuole restare al Sunderland: le sue parole lasciano pochi dubbi

Intanto Le Fée ha parlato del suo futuro già prima della fine di questa stagione, lasciando perplessi sia i tifosi della Roma, che lo stesso Ghisolfi. Il centrocampista francese, intervistato sulle colonne del The Times, ha dichiarato: “Al Sunderland mi è piaciuto tutto sin dal primo allenamento. Mi piace stare in campo. Questo è ciò che avevo perso a Roma. Se non riesco a godermi il mio tempo in campo, sicuramente farò fatica”.

Poi sul futuro aggiunge: “Voglio restare al Sunderland l’anno prossimo. Lavoro da sei mesi per questo. Questa è la partita più importante della mia vita (contro lo Sheffield, ndr)”. La speranza anche dei tifosi della Roma è che tutto vada per il meglio sabato, ne possono giovare entrambe i club.