La Juve ha già dimenticato Vlahovic: 55 milioni e addio Inter

La Juventus ha già dimenticato Vlahovic: 55 milioni di euro pronti sul piatto e addio all’Inter. Ecco la situazione che si sta creando attorno al nuovo bomber

La Juventus domenica si gioca un posto nella prossima Champions League e non solo. Si gioca anche, con il quarto posto, la possibilità di fare mercato. Gli introiti della massima competizione europea, infatti, sono quelli che maggiormente aiutano le squadre a programmare. E senza quelli, per tutti, è difficile.

In ogni caso dentro i bianconeri di Torino c’è una certezza. La cessione di Vlahovic è cosa certa perché con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e quindi senza nessuna possibilità di rinnovo, è impossibile pensare che non ci sarà un addio. Una storia, questa, che si conosce da diverso tempo e che tra pochi giorni diventerà quasi ufficiale. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, inoltre, con quei soldi che verranno incassati, Giuntoli ha già un’idea su chi andare a prendere.

Calciomercato Juventus, tutto su Hojlund: addio Inter

Difficile pensare di arrivare ad Osimhen: non solo per la voglia del giocatore che sembra preferire la Premier ma anche perché il Napoli non vuole cederlo in Italia. Così come appare complicato arrivare a David del Lille: oltre alla concorrenza anche i costi in questo caso sono importanti.

E allora l’idea sarebbe quella di Hojlund, attaccante del Manchester United che ha chiuso una stagione sicuramente non positiva – sul quale da ieri si parla anche di un interesse dell’Inter – che i Red Devils vogliono cedere. Da quelle parti hanno preso Cunha dei Wolves e quindi allo United farebbe davvero comodo incassare una cifra che si aggira intorno ai 50-55milioni di euro. Sarebbe questo il prezzo del cartellino dell’ex Atalanta che, ovviamente, conoscendo la Serie A, non avrebbe nessun problema ad ambientarsi e quindi sarebbe pronto a scendere in campo. E l’Inter? E L’Inter o punta tutto su David oppure rischia di rimanere senza bomber. Vedremo come andrà a finire.