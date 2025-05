La Roma ha scelto l’allenatore: c’è l’annuncio ufficiale

La Roma ha scelto l’allenatore. In un venerdì mattina nella giornata che deciderà lo scudetto, ecco l’annuncio che tutti aspettavano. La situazione

La Roma ha scelto il nuovo allenatore. E quindi sta già lavorando con lo stesso alla costruzione della nuova squadra. O almeno si presume. Lo ha detto Claudio Ranieri, che ha parlato questa mattina a Repubblica.

“Se abbiamo scelto il nuovo allenatore? Certo, c’è già: ma deciderà il presidente quando dirlo”. Questo l’annuncio del tecnico giallorosso che, insomma, non mette fine a tutte le indiscrezioni che ci sono state fino al momento ma forse qualche indizio lo dà. La Roma, quindi, sa già chi sarà alla guida tecnica il prossimo anno. E adesso c’è curiosità per capire quando arriverà il momento di scoprirlo tutti.

Ranieri su Totti: “Ma lui vorrebbe?”

Nell’intervista Ranieri ha parlato anche del suo ruolo dentro la Roma e di quello che vorrebbe fare nel corso dei prossimi mesi, da lunedì a dire il vero, quando diventerà l’uomo di Dan. “Sarò il consulente di Dan Friedkin: parlo con il presidente, gli dico le cose che vanno o che non vanno, lui ascolta e poi agisce. L’ho già fatto quest’anno” ha ribadito.

“Voglio andare in Giappone, in India, anche se mia moglie mi ha detto chissà quando lo faremo”. Poi ha parlato del suo primo approccio dentro la squadra: “Quando sono entrato ho pensato: in una settimana metto a posto la squadra. Lo spogliatoio era sano, andava ricreata l’autostima. Hummels mi disse che avremmo ripreso la Lazio, io neanche gli diedi peso, per me era importante portare la squadra fuori dalle sabbie mobili”.

E infine le parole su Francesco Totti: “Francesco non ha trovato la sua strada. Ha cercato di fare l’allenatore, è andato al corso di Coverciano, dopo 4 giorni se n’è andato. Uomo immagine? Ma a lui piacerebbe farlo?”. Insomma, un Ranieri senza peli sulla lingua e che dice quello che tutti i romanisti volevano sentirsi dire. Il tecnico c’è e forse verrà annunciato dopo la fine del campionato perché ha un contratto in essere. Ma questa è una supposizione e se, così fosse, allora il campo sarebbe ristretto.