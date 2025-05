Nuovo allenatore Roma, UFFICIALE: ha firmato per un altro anno

Emergono degli aggiornamenti ufficiali in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse ore tra i vicoli della città eterna

Voci, notizie, chiacchiere e speculazioni… non sta mancando proprio nulla tra i vicoli della città eterna, dove la gran parte della tifoseria giallorossa sta tentando disperatamente di comprendere con maggior precisione chi andrà a sostituire Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa.

Il tecnico di San Saba ha recapitato ai Friedkin la propria lista di candidati, il che, insieme alle recenti dichiarazioni rilasciate, farebbe pensare che tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini sia già risaputo il nome di colui che siederà in panchina a partire da agosto.

Nelle ultime settimane sono state avanzate una quantità indefinita di ipotesi, in grado di toccare sostanzialmente ogni allenatore attualmente fermo ai box, ma anche la gran parte di coloro i quali non avevano già confermato la propria permanenza nelle rispettive piazze.

Non aiuta certamente in tal senso il frenetico valzer di panchine che caratterizzerà le prossime settimane nella massima lega italiana e più in generale in tutta Europa. Nelle ultime ore sono tuttavia emerse delle notizie ufficiali in merito ad uno dei candidati più discussi della settimana, il che permetterà a tifosi e appassionati avranno di aggrapparsi finalmente a delle notizie ufficiali.

Valverde rinnova con l’Athletic Bilbao: pista chiusa per la Roma

Il nome in questione è quello di Ernesto Valverde, ovvero il principale candidato che la Roma stava valutando nel caso in cui si sarebbe optato per un allenatore mai transitato in Serie A.

Si tratta dello stesso Valverde a cui Ranieri lasciò un bigliettino con il proprio numero al termine della sfida di Europa League, il che fece immediatamente pensare che il tecnico capitolino nutrisse particolare stima per il collega spagnolo.

Il Bilbao sotto la sua guida ha sempre manifestato un calcio fresco e propositivo, il che avrebbe certamente fatto comodo alla piazza giallorossa. Una manciata di ore fa, tuttavia, sui canali social dell’Athletic Bilbao è giunta l’ufficialità in merito al rinnovo che l’ex Barcellona ha chiuso con il club spagnolo, che lo tratterrà fino al 30 giugno del 2026.