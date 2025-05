Ribaltone nella notte e firma Allegri: cifre già UFFICIALI

Arriva un ribaltone improvviso e la firma di Allegri: tutto è cambiato in una notte e ora ci sono anche le cifre ufficiali: adesso i tifosi possono esultare

L’ex tecnico della Juventus è a un passo dal ritorno in panchina e abbraccerà un progetto diverso rispetto a quello vissuto a Torino. Dopo un anno sabbatico e con tanta voglia di rimettersi in discussione, il livornese è davvero vicinissimo a dire di sì ad un club prestigioso.

Il valzer delle panchine mai come in questa estate 2025 caratterizzerà il calcio italiano. Ci sono moltissimi top club che devono cambiare il proprio allenatore e lo faranno subito al termine della stagione. Non si parla solo di Roma e Milan ma anche di altre big come Juventus e Napoli. La situazione dei partenopei è paradossale, considerando che per la seconda volta in tre anni possono vincere lo Scudetto e perdere il tecnico subito dopo. Con Spalletti era successa la stessa identica cosa, con il toscano pronto a defilarsi dopo il trionfo, salvo poi firmare per la Nazionale.

Questa volta Antonio Conte non saluterà per i colori azzurri ma probabilmente per far ritorno alla Juventus. Nonostante il successo e la soddisfazione, il tecnico leccese sa di aver compiuto il massimo, specie dopo il deludente mercato di gennaio. Inutile lo sforzo di De Laurentiis di convincerlo, con il futuro che è ormai tracciato.

Allegri è sempre più vicino al Napoli: le quote dei bookmakers sono crollate

Il presidente del Napoli si sta piuttosto concentrando sul nome del sostituto e ha capito come il profilo giusto non può che essere Massimiliano Allegri. L’ex Juventus si sente pronto a tornare in panchina ed era stato accostato anche alla Roma nelle ultime settimane. Le indecisioni dei Friedkin e la volontà di Ranieri di puntare su altri profili hanno spalancato le porte del Diego Armando Maradona al toscano, voglioso di dimostrare di essere un vincente. A Conte subentrò anche a Torino e la storia può ripetersi a breve.

Le quote dei bookmakers sembrano essere piuttosto chiare, con la firma di Allegri con il Napoli che è data a 1.72, in rapida discesa e con l’annuncio che potrebbe arrivare già la prossima settimana, dopo i giusti festeggiamenti. Per quanto riguarda la Roma, che su Allegri aveva fatto un pensierino, il favorito al momento è Maurizio Sarri ma non va tralasciato mai il nome di Gian Piero Gasperini, al di là delle smentite di rito.