Va al Milan con Tare: 38 milioni e addio Juve

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei calciatori più discussi degli ultimi mesi tra i corridoi delle varie dirigenze italiane

Mentre l’Italia intera si ritrova con il fiato sospeso per il finale al cardiopalma che verrà consumato nel corso delle prossime ore tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte, le varie dirigenze nostrane sono impegnate nel concepimento di una delle estati più frenetiche del recente passato della massima lega italiana, per via delle numerose rivoluzioni che sono pronte a colpire la gran parte della parte sinistra della classifica.

In tal senso il valzer di allenatori in programma non potrà che acuire ulteriormente le probabilità che dirigenti e direttori sportivi optino per delle profonde metamorfosi delle rose, il che porterà inevitabilmente ad un numero impressionanti di operazioni in entrata e in uscita.

Appare infatti complicato citare una big italiana che non stia preparano il terreno per una ristrutturazione radicale del proprio organico e della propria panchina. Nelle scorse ore sono infatti emerse novità su uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane, divenuto un fervente desiderio di alcune delle squadre più blasonate e ricche del bel paese.

Cherki mania in Serie A e in Europa: il Milan in pressing

Negli ultimi mesi Milan, Inter, Napoli, Roma e Juventus hanno posato più volte il proprio sguardo su un giovane talento dalle rosee prospettive, capace a soli 21 anni di scuotere con vigore la Ligue 1. Stiamo naturalmente parlando di Rayan Cherki, attuale gioiello del Lione a cui mezza Europa sta manifestando interesse.

Si tratta di un esterno offensivo in grado di occupare entrambe le fasce, di piazzarsi dietro la punta, ma anche e soprattutto di travestirsi da leader tecnico della squadra, per via di qualità tecniche fuori dal comune.

La disinvoltura con la palla tra i piedi e la rapidità nel breve gli hanno permesso di danzare tra gli avversari e deliziare tifosi e appassionati francesi, ma il mancino classe 2003 non è solo estetica e creatività… Nella stagione attuale, infatti, il prodotto del vivaio del Lione ha fatto segnare ben otto reti e undici assist nelle trenta partite disputate, oltre a ben quattro marcature e otto assist in dodici partite di Europa League.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, pare che la società italiana più vicina all’attaccante di origine algerina sia il Milan di Tare, che, tuttavia, non potrà usufruire della clausola di 22,5 milioni di euro fissata dal Lione, poiché questa partirà da gennaio e, fino ad allora, il prezzo si aggira intorno ai 40 milioni di euro.