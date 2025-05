Allegri a tradimento: svolta UFFICIALE e doppia firma

Allegri a tradimento: clamoroso quello che potrebbe succedere alla fine di questa stagione. Il futuro dell’ex Juventus non è ancora deciso

Massimiliano Allegri da più di un anno a questa parte è senza panchina. Da quando, il giorno dopo aver vinto la Coppa Italia contro la Juventus, è stato sollevato dall’incarico.

E sappiamo benissimo come vorrebbe tornare in corsa, aspettando la chiamata giusta. E, Allegri, è stato accostato con molta insistenza alla panchina della Roma in questi mesi e, nelle ultime settimane, prima che i rossoneri decidessero, a quanto pare, di andare forte su Italiano, a quella del Milan. Poi è spuntato il Napoli, alla ricerca di un erede di Conte. E infine, secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate dal giornalista Rai Paganini, anche un altro club italiano ci starebbe pensando. Sarebbe un tradimento clamoroso con una doppia firma a sorpresa.

Allegri all’Inter: Inzaghi via

Il nome di Allegri si potrebbe accostare – secondo il giornalista – anche alla panchina dell’Inter. Simone Inzaghi, che ha praticamente “regalato” lo scudetto al Napoli, senza vincere la Champions League nella finale di sabato 31 maggio contro il Psg, potrebbe finire in Arabia Saudita, visto che ha un’offerta da 50 milioni di euro – secondo quanto scritto da TuttoSport – sul piatto. Quella dell’Al Hilal che va a giocarsi il mondiale per club negli Stati Uniti.

Insomma, il futuro dell’ex Lazio non è certo e si deciderà quasi sicuramente dopo la notte di Monaco di Baviera e, ricordiamo, che esiste tra Marotta presidente nerazzurro e Allegri un ottimo rapporto, duraturo nel tempo. Quindi occhio allo scenario che si potrebbe verificare. Per Allegri, quindi, niente Roma. Ma è da un po’ che il suo nome non circola a Trigoria. Almeno questa è la sensazione.