Calciomercato Roma, tutto fatto: primo colpaccio UFFICIALE

Proprio in questi istanti è arrivata l’ufficialità tanto attesa: ecco come cambia il mercato della Roma

Da una parte le voci riguardanti il futuro della panchina della Roma alimentate anche dalle parole di Claudio Ranieri. Dall’altra l’attesa per una gara dal peso specifico non indifferente. Sono queste le due linee di tendenza che stanno caratterizzando la vigilia dei giallorossi al match contro il Torino.

Nel frattempo, però, Ghisolfi si sta già muovendo sotto traccia con l’obiettivo di non farsi trovare impreparato. Del resto, è stato proprio Claudio Ranieri ad annunciare a chiare lettere l’accordo già trovato con il nuovo allenatore. Il che significa che – lontana da occhi indiscreti – la programmazione in vista della prossima campagna acquisti potrà prendere forma.

La possibile qualificazione in Champions è sicuramente un tema di nevralgica importanza. Tuttavia, come avvenuto negli ultimi anni, per riuscire a finanziare colpi di un certo tipo sarà importante anche il mercato in uscita. A tal proposito, emergono novità dolcissime dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, ufficiale la cessione di Le Fée: le ultime

Da pochi istanti è terminata la finale playoff di Championship tra Sheffield United e Sunderland che ha messo in palio in palio la promozione in Premier League. Gara che la Roma ha guardato con un certo interesse visti i termini dell’accordo con il quale i giallorossi hanno intavolato la cessione ai Black Cats di Le Fée: prestito con obbligo di riscatto di 18 milioni di euro (più 6 di bonus) legato all’accesso in Premier League del Sunderland.

A tutto questo da aggiungere anche il 10% sulla futura plusvalenza derivante dalla cessione del centrocampista francese. Rimontando l’iniziale rete siglata da Campbell al 25′ del primo tempo, il Sunderland ha battuto lo Sheffield grazie alla doppietta messa a segno da Watson, garantendosi la promozione in Premier League. Il che significa che il riscatto da parte del Sunderland di Le Fée è ora obbligatorio: 24 milioni (più la percentuale sulla futura rivendita) finiranno nelle casse giallorosse.