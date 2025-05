Gyokeres alla Juventus: hanno pagato la clausola

La Juventus a Venezia cerca i punti necessari per l’approdo in Champions League. Poi sarà nuovamente mercato per una nuova possibile rivoluzione.

Il Venezia di Eusebio Di Francesco, che sogna ancora il miracolo salvezza, rappresenta l’ultimo incubo stagionale per la Juventus. La compagine di Igor Tudor insegue la qualificazione alla prossima Champions League, il solo obiettivo rimasto ma il più vitale per il suo futuro.

Lo stadio di Venezia sarà una bolgia che potrebbe incutere ulteriori timori alla già tremolante Juventus. Gli ultimi novanta minuti diranno quale sarà il prossimo palcoscenico europeo dei bianconeri. Un palcoscenico che vedrà la Vecchia Signora comunque ringiovanita grazie a diversi ritocchini di mercato.

I rumors, spesso contradditori in verità, provenienti dalla Continassa, parlano di un Cristiano Giuntoli intenzionato a chiudere tre/quattro operazioni di livello, scartando a priori, per il momento, una nuova rivoluzione. Il primo obiettivo è la ricerca di un grande attaccante al posto di Dusan Vlahovic, sempre che lo si riesca a vendere a prezzi accettabili.

L’Arsenal sceglie Sesko e la Juve ringrazia

E’ ancora il tempo degli allenatori in cerca della giusta panchina, ma sta per arrivare il momento dove gli attaccanti torneranno i protagonisti assoluti del calciomercato internazionale.

L’input arriva sempre dalla Premier League, come ci informa Florian Plettemberg, che su X scrive come: “L’Arsenal è in trattative concrete con l’RB Lipsia per Benjamin #Sesko! Mikel Arteta è un grande ammiratore del 21enne attaccante dell’RB Leipzig. La sua clausola di uscita per l’estate è di 80 milioni di euro“.

I Gunners hanno nel mirino anche Vyktor Gyokeres ma se l’affondo per Benjamin Sesko dovesse andare a buon fine ecco che spalancherebbero un’autostrada a Cristiano Giuntoli. A quel punto sarebbe il direttore tecnico bianconero a tentare l’affondo per il 27enne attaccante svedese dello Sporting Lisbona.

Vyktor Gyokeres come possibile alternativa alla complicata, ed ancor più costosa, trattativa per Victor Osimhen con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Se poi si attuasse il ritorno di Antonio Conte alla Juventus la trattativa tra i due club per l’attaccante nigeriano rischierebbe di naufragare sul nascere.