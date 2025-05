Thiago Motta subito in panchina: è stata scritta la parola fine

Il futuro dell’ex allenatore bianconero ha dei punti focali da cui ripartire: la risposta non si è fatta attendere

Dopo aver ricevuto la notizia dell’esonero da parte della Juventus, Thiago Motta si è trincerato in un silenzio carico di mille parole prima di esternare tutta la sua delusione. Falcidiata anche da tanti infortuni ma più in generale priva del mordente che caratterizza le grandi squadre, la ‘creatura’ del tecnico italo-brasiliano di fatto non è mai cresciuta.

Il doppio schiaffo patito prima contro l’Atalanta e poi con la Fiorentina ha portato i dirigenti bianconeri a sollevare dall’incarico chi pochi mesi prima era considerato l’alfiere della potenziale rinascita. A distanza di tempo, il tecnico italo-brasiliano non ha fretta di ripartire.

Accostato a diversi club di Serie A come Atalanta, Roma e Milan, Motta osserva con attenzione quelli che potrebbe rivelarsi un valzer di panchine di tutto rispetto. Almeno fino a questo momento, però, nessuna decisione è stata presa dall’ex pupillo di Cristiano Giuntoli che sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Incrocio Milan-Roma, Thiago Motta risponde alle sirene arabe

Contribuiscono a tracciare proprio questo tipo di percorso anche le ultime indiscrezioni di calciomercato.it. Secondo quanto riferito, un intermediario internazionale ha fatto recapitare dei sondaggi provenienti da alcuni club arabi. Tuttavia, una vera e propria trattativa non è mai partita dal momento che Thiago Motta ha risposto in modo piuttosto freddo a questi contatti esplorativi.

Allo stato attuale della situazione, il tecnico italo-brasiliano – ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2027 – vuole continuare a giocarsi le proprie chances in Europa. Benché fino a questo momento nessun club europeo abbia realmente affondato il colpo per Thiago Motta – accostato diverse settimane fa anche ad alcuni club brasiliani – l’intenzione dell’ex allenatore della Juventus è quella di non forzare i tempi, valutando in maniera lucida gli spiragli che eventualmente dovrebbero aprirsi nel breve-medio periodo.

E in Serie A? Sotto il segno del nuovo corso griffato Tare, il Milan non considera prioritario il profilo di Thiago Motta. Un discorso per certi aspetti analogo si può fare per Atalanta e Roma: la ‘Dea’ sta provando a convincere in tutti i modi Gasperini a rinnovare il suo contratto con i nerazzurri. I giallorossi sembrano essere orientati verso un altro tipo di allenatore. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo…