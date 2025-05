Scambio choc con Vlahovic: la Juve ‘straccia’ l’accordo

Il destino di Dusan Vlahovic alla Juventus è attualmente appeso ad un filo a dir poco sottile. Ecco le ultime sul futuro del serbo

Il campionato che andrà a concludersi tra poco più di un giorno è probabilmente il più complesso e frustrante che Dusan Vlahovic abbia mai passato all’interno della massima lega italiana. Nel corso della stagione 25/26, difatti, il centravanti serbo non ha incontrato ostacoli reali come gravi infortuni, ma si è ‘semplicemente’ trovato a non rendere come ci si sarebbe aspettati.

I fattori che hanno fatto sì che si andasse a concretizzare una distanza tale tra aspettative e rendimento in campo sono svariati, ma in molti hanno individuato nell’incompatibilità tra il sistema di gioco di Motta e le caratteristiche del serbo la causa principale di un anno caratterizzato da tale modestia.

Il tecnico italo-brasiliano si era illuso di poter fare a meno di un centravanti in grado di dialogare tra le linee con qualità (come avvenuto l’anno prima con Joshua Zirkzee), ma, come manifestato dal calciomercato invernale, così non è stato e nel corso dei mesi Vlahovic è passato da punta di diamante del progetto Giuntoli-Motta a ruota di scorta di un attacco disorientato, all’interno del quale Kolo Muani ha avuto strada facile, almeno inizialmente.

Ora, dopo una collaborazione che non è mai realmente sbocciata in una storia d’amore, il destino del numero nove bianconero sembrerebbe essere lontano da Torino e dalla Vecchia Signora, il che non può che smuovere il mercato sia per quanto concerne il club che andrà ad accogliere il serbo, ma anche e soprattutto per colui che andrà a sostituire il classe 2000 all’interno della compagine bianconera.

Vlahovic-Osimhen, la Juve ci prova con il Napoli: l’Arabia entra a gamba tesa

Il nome che più di tutti ha monopolizzato le cronache relative al prossimo bomber che indosserà la maglia bianconera è senza dubbio alcuno quello di Victor Osimhen, il quale è segnato sul taccuino di mister Giuntoli da diversi mesi e il cui ritorno in Italia sembrerebbe essere possibile solo e soltanto tra le fila della Vecchia Signora.

Con il rapido avvicinarsi di Luglio le voci di mercato iniziano ad intensificarsi e Gianluca Di Marzio, come di consueto, è pronto ad entrare in azione per movimentare ulteriormente l’estate di appassionati e tifosi.

Il collega di Sky ha infatti affermato che ci sarebbero le basi per un possibile intreccio tra il Napoli e la Juventus per il cartellino del bomber nigeriano e che l’operazione vedrebbe coinvolto uno tra Federico Gatti e lo stesso Vlahovic.

Nelle ultime ore, tuttavia, la stampa della Saudi Pro League ha riportato come l’Al Hilal avrebbe raggiunto un accordo con Osimhen per un contratto di tre anni a cifre faraoniche, il che costringerebbe gli arabi a pagare la clausola che attualmente pende sulla testa del centravanti classe 1998. I media arabi affermano addirittura che l’ufficialità giungerà a breve.