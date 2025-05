Sorpasso UFFICIALE e addio Conte: Inzaghi nuovo allenatore

Il valzer di allenatori che coinvolgerà gran parte della massima lega italiana ha appena ricevuto una serie di importanti aggiornamenti

La vittoria del campionato da parte del Napoli è senza dubbio alcuno lo scenario che più di tutti acuisce l’imprevedibilità dell’attesissimo valzer di panchine che sta per coinvolgere gran parte delle big della massima lega italiana, viste le crescenti possibilità che Conte abbandoni la terra partenopea a lavoro ormai compiuto, le relative conseguenze di un addio di tale peso specifico e una rocambolesca stagione dell’Inter che per molti rischia di trasformarsi in una delusione talmente profonda da causare un poderoso terremoto sulla panchina di Simone Inzaghi.

Non occorre poi neanche citare le altre big nostrane al di fuori dell’Inter e del Napoli, tutte sostanzialmente certe di cambiare allenatore nel corso delle prossime settimane.

Un panorama cangiante, all’interno del quale varie dirigenze della parte sinistra della classifica dovranno barcamenarsi con intelligenza e tempismo, così da comprendere il prima possibile l’identità di colui che andrà a sedersi sulla propria panchina e, dunque, la natura del calciomercato da portare avanti (che sarà inevitabilmente influenzato dalle velleità tecnico tattiche del tecnico in questione).

Emergono in tal senso delle novità a dir poco gustose, in grado di dissipare in parte la densa nube che attualmente avvolge il tema allenatori.

Inter, addio Inzaghi senza Champions? Le ultime

In questo preciso momento l’Italia calcistica sembrerebbe essersi divisa in due fazioni ben distinte: da una parte coloro i quali credono fermamente che, nel caso in cui l’Inter dovesse perdere la finale con il frizzante PSG di Luis Enrique e Desiré Doué, si tratterebbe di una stagione da cestinare in toto e chi, al contrario, crede che Simone Inzaghi abbia comunque compiuto un piccolo miracolo nel portare una rosa stanca e vecchia (l’inter ha l’età media più alta dell’intera lega) quasi al termine di ogni competizione.

I sostenitori della prima fazione (ovvero gli stessi che contestano al tecnico piacentino di aver vinto sostanzialmente solo un campionato nei quattro anni passati a Milano) non sono affatto certi che Inzaghi debba rimanere ad Appiano Gentile e, nelle ultime ore, pare che i bookmakers di Oddschecker abbiano convenuto con tale previsione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, pare che Inzaghi stia attualmente in pole position per la panchina dell’Arsenal, per la quale avrebbe sorpassato sia Allegri (secondo classificato) che lo stesso Antonio Conte (il quale è più probabile che sceglierà di tornare nella sua Torino o di restare in terra partenopea). Per quanto concerne Allegri pare, secondo quanto riportato da Orazio Accomando, che Tare lo abbia messo in cima alla lista dei papabili successori di Sergio Conceicao (Allegri conosce già la piazza e assicura delle garanzie sulla gestione di rose altisonanti come quella del Milan).