Terremoto Roma, big out e quell’offerta indecente: Ghisolfi non ha scelta

Calciomercato Roma: 8 intoccabili per un sogno. L’ossatura dei giallorossi rimarrà questa anche il prossimo anno. Ecco su chi potrà contare il nuovo allenatore

Otto intoccabili. L’ossatura di una squadra che, il prossimo anno e con un nuovo allenatore, cercherà intanto di non partire male così com’è successo in questa annata ormai quasi in archivio.

E cercare anche di dare fastidio lì davanti, perché questo, a quanto pare e a detta di Claudio Ranieri, è l’obiettivo dei Friedkin. E poi c’è l’esempio del Napoli fresco campione d’Italia: ha centrato la scelta dell’allenatore, ha messo due-tre uomini chiave in rosa, e ha vinto uno scudetto contro un’Inter molto più attrezzata. Insomma, sognare non nuove a nessuno.

Calciomercato Roma: questi non si muovono (forse)

E, per sognare, comunque, serve avere una squadra importante. Ripartire dagli uomini giusti che, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sarebbero già stati trovati dentro la Roma. Ripartire da sette uomini: vale a dire Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino, Koné, Pellegrini, Soulé, Dybala.

Sarebbero questi gli intoccabili secondo il quotidiano romano. E leggendo soprattutto i nomi del portiere e del difensore ivoriano, due pilastri veri nell’annata che chiuderà i battenti con il match di domani sera a Torino, allora i tifosi della Roma non possono fare altro che tirare un sospiro di sollievo. Sì, perché vorrebbe sostanzialmente dire che il primo ha rinnovato il suo contratto e quindi ha trovato l’accordo anche per l’adeguamento economico.

Per il secondo invece vorrebbe dire che non è arrivata l’offerta indecente, quella che metterebbe tutti in difficoltà. Ed è questo il nocciolo della questione, comunque: se qualcuno dovesse arrivare con moltissimi soldi allora sarà difficile per la Roma – che ricordiamo deve fare ancora i conti con il FPF – dire di no. Ma l’idea di base, leggendo il giornale, sarebbe appunto quella di ripartire da questo zoccolo duro di 8 uomini. E nel mezzo c’è anche Pellegrini, che dopo l’infortunio che lo ha costretto all’intervento chirurgico in Finlandia, dovrebbe rimanere.

Se otto sono gli intoccabili, comunque, c’è da dire che tutti gli altri big sono a rischio: da Dovbyk – che non sembra aver trovato la giusta dimensione – a Paredes (Il Boca è sempre pronto a prendere un segnale), passando per Cristante e chiudendo con El Shaarawy.