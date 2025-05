Torino-Roma, la scelta su Dovbyk: i convocati di Ranieri

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra i granata e i giallorossi: il verdetto riguardante l’attaccante ucraino

La classica partita che vale una stagione. Per suggellare nel migliore dei modi quella che è già ora una vera e propria cavalcata, la Roma di Claudio Ranieri è chiamata a conquistare altri tre punti pesantissimi, questa volta in casa del Torino.

Intenzionati a dare filo da torcere alla Juventus fino in fondo, i giallorossi vogliono chiudere il proprio campionato con una vittoria, sperando in un passo falso della ‘Vecchia Signora’ a Venezia: il che vorrebbe dire quarto posto in solitaria per Soulé e compagni. Sono stati giorni intensi al Fulvio Bernardini di Trigoria. Le incognite più importanti, infatti, riguardavano soprattutto le condizioni di Artem Dovbyk. Per smaltire il problema muscolare alla coscia destra che gli aveva impedito di prendere parte alla gara con il Milan, l’attaccante ucraino ha infatti svolto delle sedute di allenamento personalizzato.

Convocati Torino-Roma: Ranieri ha sciolto le riserve, le ultime

Dando seguito alle indiscrezioni della vigilia – che riferivano di una condizione fisica in netto miglioramento per l’ucraino – Claudio Ranieri ha deciso di inserire Dovbyk nella lista dei convocati che partirà alla volta di Torino. A partire alla volta del capoluogo piemontese saranno anche Dybala, Sangaré e Pellegrini che seguiranno il resto del gruppo per l’ultima partita stagionale.

Benché sia presente nella lista dei convocati, Dovbyk non è comunque sicuro di partire dal 1′. Molto verosimilmente mister Ranieri prenderà la decisione finale poche ore prima del fischio d’inizio della gara. Si tratta chiaramente di una scelta molto importante. La scelta di proporre dal 1′ Shomurodov e Dovbyk ha infatti pagato i dividendi nelle ultime gare ufficiali, permettendo ad entrambi di restare meno isolati nel cuore dell’attacco.

Con l’ex Girona non ancora al top della forma, però, bisognerà capire se Ranieri opterà almeno inizialmente per un assetto di gioco più prudente con una sola punta. In un modo o nell’altro, ne capiremo di più nel corso delle prossime ore. Vi forniremo puntuali ragguagli qualora dovessero emergere novità in tal senso.