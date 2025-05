Un gioiellino del Bayern alla Roma: sfida totale in Serie A

Torino, ed il Torino, rappresenteranno l’ultimo impegno stagionale della Roma. Poi sarà soltanto mercato in vista dell’annata che verrà.

La Roma si prepara all’ultima sfida di campionato che ha ancora molto da dire e, si spera, ancora molto da dare in termini di obiettivi da raggiungere. Sarà il congedo ufficiale, e definitivo, di Claudio Ranieri dalla panchina della Roma. Ma non dalla Roma.

Per Sir Claudio si spalancheranno nuovamente, ed ufficialmente, le porte di Trigoria ma questa volta il campo sarà un po’ più lontano e lo potrà ammirare direttamente dal suo nuovo ufficio. Un ruolo, quello di dirigente che, in verità, ha già svolto, ed assai bene, anche nelle ultime settimane quando è stato quotidianamente sollecitato sul nome del suo sostituto.

A quanto pare per il nuovo tecnico è tutto fatto, parole e musica sempre di Sir Claudio, e pertanto da lunedì si inizierà a pensare solo e soltanto alla Roma della stagione 2025-26. Il lavoro non mancherà così come non mancheranno le novità nella rosa giallorossa. E qualche chiaro indizio è già presente.

Dal Bayern alla Roma sulle tracce di Kenan Yildiz

Profili già pronti e prospetti sui quali investire per la Roma di oggi e di domani. Dei nuovi Matias Soulé da scovare in giro per il mondo. La società giallorossa ha puntato uno dei migliori 2007 d’Europa.

L’informazione arriva direttamente da calciomercato.it e riguarda Felipe Chávez, di nazionalità tedesca con padre peruviano. Una storia, ed una provenienza, che ha molti punti in comune con quella del bianconero Kenan Yildiz. Centrocampista offensivo dotato di piede felpato e con doti realizzative ben impresse nel suo DNA, è nome ben noto anche in Italia.

E’ stato infatti protagonista della sfida valida per gli ottavi di finale della Youth League dello scorso 3 maggio che ha posto di fronte il Bayern Monaco all’Inter. La sua prestazione sontuosa, condita dalla rete realizzata contro i nerazzurri, lo ha posto all’attenzione di diversi club italiani.

L’occasione è ghiotta dal momento che il talento tedesco-peruviano è in scadenza di contratto e pertanto può essere acquisito a parametro zero. La Roma c’è ma anche la Fiorentina è attenta all’evoluzione della vicenda del classe 2007. Occorre fare in fretta prima che si mettano in moto le ‘corazzate’ europee.