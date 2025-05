Calciomercato Roma, addio già scritto: pagano la clausola

Calciomercato Roma, l’addio è certo: pagano la clausola di rescissione presente nel contratto e valida solo per l’estero. La decisione è stata presa

Sarà una vera e propria rivoluzione quella che vedrà protagonista la Roma. Un cambio allenatore, un Ranieri che cambia totalmente lavoro, dei giocatori che verranno ceduti e altri che dovrebbero rimanere dentro un progetto che, per forza di cose, deve portare a qualche trofeo. O almeno alla qualificazione alla prossima Champions League.

Una rivoluzione che toccherà tutti i settori del club. Anche quello femminile. Manca solamente l’ufficialità per l’addio di Alessandro Spugna dopo 4 anni in sella: ha portato due scudetti – e non solo – l’allenatore. Ma che ha capito, insieme alla società, di essere arrivato alla fine di un ciclo. La sua destinazione dovrebbe essere la Fiorentina, prima però si troverà l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che aveva durata di un altro anno. Le parti hanno un enorme rispetto e le cose potrebbero avere i crismi dell’ufficialità all’inizio della prossima settimana.

Addio Roma: Minami lascia con la clausola

Dirà addio anche Moeka Minami, difensore giapponese, una dei pilastri di questa squadra. La calciatrice non è stata convocata per il torneo sette contro sette disputato in Portogallo in questa settimana perché ha un’offerta sul piatto di una formazione inglese.

Minami nel suo contratto ha una clausola rescissoria valida solamente per l’estero che, la società in questione – non si conosce ancora – ha deciso di pagare. Quindi l’addio è certo e farà lo stesso percorso fatta da Saki Kumagai lo scorso mese di gennaio, che ha deciso di andare a giocare proprio al di là della Manica accettando un’offerta monstre.

E per quanto riguarda, infine, il nuovo allenatore: al momento il nome più caldo è quello di Rita Guarino, ex Juventus e Inter (che ha comunque un’importante offerta del Parma, neo promosso). Si è parlato anche di De La Fuente, esonerato dalla Fiorentina, ma per ora non risultano contatti. Vedremo. Di certo serviranno facce nuove per ricominciare a vincere.