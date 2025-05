Calciomercato Roma, addio UFFICIALE dopo quattro stagioni

Il tema ‘allenatore’ è oramai sulla bocca di tutti tra i vicoli della città eterna. Ecco emergere un annuncio ufficiale pronto a scuotere la Roma

Mentre nel corso della prossime ore si andranno a consolidare le posizioni finali della classifica, l’estate in arrivo è pronta a scuotere con vigore la gran parte delle big nostrane, le quali appaiono quasi tutte in procinto di mettere in atto una vera e propria rivoluzione della propria panchina e, di conseguenza, del proprio organico.

La frenesia del prossimo calciomercato estivo verrà infatti acuita con particolare efficacia dal valzer di panchine programmato per le prossime settimane, durante il quale andranno a modificarsi radicalmente le esigenze tecnico-tattiche dei vari club e, dunque, le priorità in termini di interpreti da coinvolgere nella manovra.

Cambiare allenatore significa nella gran parte dei casi modificare radicalmente la propria natura in termini di proposta calcistica e, considerando che faremmo ben prima a citare quelle pochissime big nostrane che non cambieranno allenatore, ecco che ci troviamo a ridosso di una sessione estiva dove sostanzialmente tutte le potenze del campionato dovranno rivolgersi al mercato con urgenza.

Consci di ciò, è probabile che molti dei vertici abbiano già individuato gli allenatori da accogliere, dato che, come detto, per iniziare a concepire il mercato relativo ai calciatori sarà quasi indispensabile conoscere il nome del prossimo tecnico. Nel caso della Roma di Claudio Ranieri la sensazione è che i giochi siano già chiusi e si stia attendendo soltanto il momento più adatto all’annuncio ufficiale. Proprio sul tema allenatori e sull’AS Roma è emersa nelle ultime ore una notizia ufficiale pronta a scuotere ulteriormente i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Spugna segue Ranieri? Addio UFFICIALE

Se la Roma maschile sembrerebbe fare fatica da anni a raggiungere anche semplicemente la zona Champions, sul versante femminile la musica è ben diversa, dato che i capitolini possiedono una delle formazioni più vincenti e prolifiche dell’ultima decade.

👏 Due Scudetti, Due Supercoppe e una Coppa Italia. 158 volte grazie, Coach!#ASRomaFemminile pic.twitter.com/FAKCEkkbYx — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) May 25, 2025

Dall’estate del 2021 al comando delle giallorosse era subentrato Alessandro Spugna, il quale, dopo aver raccolto il bollente testimone di di Elisabetta Bavagnoli, ha conquistato ben due scudetti, due supercoppe italiane e una coppa Italia… Oggi sull’account ufficiale dell’AS Roma femminile è comparso l’addio della società al tecnico torinese.