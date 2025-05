Conte alla Juve, durata contratto e cifre UFFICIALI: Tudor resta in Serie A

La Juve sta per giocare contro il Venezia, ma prima ci sono novità su Conte e Tudor.

Il Napoli si è laureato venerdì scorso campione d’Italia. Con il successo rimediato contro il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona, di fatto, gli azzurri hanno vinto il quarto scudetto della loro storia.

Nel capoluogo partenopeo, ovviamente, ci sono stati tantissimi festeggiamenti, anche se domani ci sarà il giro del bus scoperto sul lungomare di Mergellina. Una volta archiviati questi giorni di questa, di fatto, in casa Napoli si dovrà affrontare il tema sul futuro dello stesso Antonio Conte.

Il tecnico salentino, infatti, potrebbe salutare i colori azzurri per tornare alla guida della squadra a cui è più legato, ovvero la Juvnentus. Con il possibile ritorno di Conte alla guida della ‘Vecchia Signora’, dunque, Igor Tudor dovrà cambiare aria. Proprio sul tecnico croato, infatti, bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Juve, sempre più probabile ritorno di Conte: Tudor ha già un’altra panchina

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Igor Tudor potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta, sempre se dovesse terminare il rapporto con Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, tra l’altro, è tra i tecnici più accostati per la panchina della stessa Roma.

Il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, dunque, sembra davvero molto probabile. Le stesse quote di ‘Sisal’, infatti, sottolineano questo ‘sentore’. L’ipotesi di rivedere il tecnico salentino sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, di fatto, è bancato a 1.40, ovvero la quota più bassa di sempre.

Il Napoli, dal canto suo, non vuole ovviamente restare con un cerino in mano. In caso di addio di Antonio Conte, infatti, il club campione d’Italia potrebbe ingaggiare Massimiliano Allegri.