Dalla Roma alla Juve: ribaltone e finale a sorpresa

L’ultima di campionato le vedrà rivali per la corsa Champions. Il mercato potrebbe vederle rivali per un comune obiettivo. Quale?

L’ultima domenica di campionato per Roma e Juventus sarà una sfida ‘milionaria’ a distanza. Un solo punto divide i bianconeri dai giallorossi ed in palio vi è l’ultimo posto utile per la prossima Champions League.

I giallorossi saranno impegnati in casa di un più che tranquillo Torino mentre la Juventus sarà nella ‘caldissima’ Venezia che sogna una permanenza in Serie A che avrebbe del miracoloso. Roma e Juventus in cerca di punti Champions. Roma e Juventus che hanno tanti punti in comune a partire dalla prossima settimana.

Entrambe le società saluteranno i rispettivi tecnici. Se ne andrà, non senza rimpianti, Claudio Ranieri. Se ne andrà, senza lasciare segno alcuno, Igor Tudor, subentrato però quando ormai il disastro era già maturato. Entrambe partiranno con un nuovo progetto. La Roma il suo nuovo tecnico lo ha già scelto. La Juve lo avrebbe scelto ma di mezzo c’è Aurelio De Laurentiis. E non è una variabile di poco conto.

Sarà Roma-Juve anche sul mercato

Nuovo allenatore, nuovi giocatori da inserire per rinnovare, rinforzare e ringiovanire la rosa. Roma e Juventus proseguono il loro viaggio in parallelo ma presto le loro strade potrebbero incrociarsi su un nome.

Orazio Accomando, in un suo post su X, ha parlato di Nicolò Bertola: “#Spezia, trattativa con #Bertola per il rinnovo. Il difensore, classe 2003, è in scadenza e piace a tanti club di #SerieA, tra cui #Udinese e #Torino“. In verità, oltre ad Udinese e Torino il difensore di Carrara piace, e non poco, alla Roma ed alla Juventus.

L’opportunità di poterlo acquisire a parametro zero non può che ingolosire ancor più i due top club italiani. Nel quadro del rinnovamento, più o meno profondo, previsto sia in casa Roma che in casa Juventus, un prospetto giovane e già pronto per palcoscenici importanti quale quello di Nicolò Bertola, appare una soluzione da cogliere al volo.

La sfida infinita tra Roma e Juventus continua.