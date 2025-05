Formazioni ufficiali Torino-Roma: la scelta su Dovbyk

La Roma di Claudio Ranieri è attesa dall’ultimo atto di un campionato a due facce che potrebbe però portare il regalo più bello ed insperato.

Torino–Roma è sfida che interessa soltanto ai giallorossi che proveranno, fino all’ultimo minuto, di inseguire la qualificazione alla prossima Champions League.

La Roma potrà giovarsi perfino di un ambiente completamente ospitale dal momento che avrà dalla sua parte anche il popolo granata che spera ardentemente che sia la squadra di Claudio Ranieri ad acciuffare il quarto posto ancora disponibile per il torneo più prestigioso a danno degli ‘odiati’ cugini bianconeri.

Sarà quindi lo Stadio Olimpico Grande Torino a tributare l’addio alla panchina di Claudio Ranieri. La grande emozione, con commozione inevitabile, il tecnico romano l’ha già provata all’Olimpico la settimana scorsa, durante Roma–Milan, ma il tempio del popolo granata, in uno stadio intitolato ad una formazione leggendaria, appare il teatro perfetto per l’ultima sua ‘esibizione’ da allenatore.

Intanto, però, c’è una gara da preparare ed una partita da vincere perché Claudio Ranieri vuole lasciare la Roma in Champions League ed i suoi ragazzi intendono regalargliela. Pertanto massimo rispetto per la formazione guidata da Paolo Vanoli ma la Roma deve fare la Roma e poi si getteranno occhi ed orecchie a Venezia per seguire le vicende della gara che vede impegnata la Juventus allo Stadio Penzo.

Torino-Roma, le scelte di Vanoli e Ranieri

In vista della sfida di stasera il tecnico granata Paolo Vanoli dovrà dare a meno di Zapata, Schuurs, Njie, Salama, Karamoh. In casa Roma il tecnico Claudio Ranieri non avrà a disposizione Pellegrini e Dybala con Dovbyk che potrebbe partire dalla panchina.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini (C), N’Dicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Saelemaekers, Shomurodov. All. Ranieri

Arbitro: Di Bello (Brindisi). Assistenti: Cecconi-Bahri. IV Uomo: Cosso. Var: Chiffi. Ass. Var: Paterna.

Calcio d’iniziò ore 20.45.