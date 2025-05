Nuovo allenatore, a Roma stanno impazzendo: annuncio UFFICIALE Ranieri

Nuovo allenatore Roma, c’è l’annuncio UFFICIALE di Claudio Ranieri da Torino: stanno impazzendo tutti. Coinvolto anche Friedkin.

Diversi i punti toccati da Claudio Ranieri ai microfoni Dazn dopo la vittoria targata Paredes e Saelemaekers in quel di Torino, importante per chiosare nel migliore dei modi il gran percorso iniziato a novembre ma, purtroppo, conclusosi con un ormai quasi canonico approdo in Europa League e senza la possibilità di veder concretizzato quel sogno quarto posto, aleggiato con sempre più insistenza dopo le prime notizie giunte da Venezia.

A seguire, dunque, le parole del tecnico giallorosso, ora atteso da un ruolo dirigenziale, ed espressosi con chiarezza anche sulla fatidica questione allenatore. “Abbiamo fatto una doppia lettura della partita sulla base delle buone cose viste nel secondo tempo contro il Milan, durante la quale potevamo metterci sia a cinque che con il 4-3-3 in fase di possesso”.

Nuovo allenatore Roma, Ranieri e l’annuncio UFFICIALE: “Stanno impazzendo tutti”

“Abbiamo dato tutto e quando si dà tutto si esce dal campo soddisfatti. La storia con la Roma di quest’anno è una delle tante da raccontare, fra qualche mese o anno ripenserò alla mia carriera. Durante il campionato non ci penso tanto a queste cose. Sono ancora allenatore eh, Luca non fare il furbo con me“.

“Dipendeva l’Europa League o la Champions League per la scelta dell’allenatore? Assolutamente no: è incredibile che siamo stati bravi a non far uscire il nome dell’allenatore. Quando il Presidente vorrà fare uscire il nome, lui lo farà. Sai com’è Roma ed è incredibile: stanno impazzendo tutti“.

“Non credo che se fossi arrivato prima, avremmo potuto fare di più: non si può fare questa giunzione, perché li ho presi nel momento peggiore, senza autostima e morale. Ho giocato facile, cercando di ricompattare tutti e sono stato fortunato, con i tifosi che sanno che non vendo fumo e dico la verità il novanta percento delle volte. Io dico sempre che più bugiardi dei giocatori ci sono solo gli allenatori e gli ex giocatori. I tifosi mi hanno dato fiducia e la squadra mi ha dato tutto“.

“Grazie a voi, mi prendo i complimenti perché fanno piacere. Grazie veramente, credo che lavorerò di più da oggi in poi. Mi piace lavorare e stare nel calcio e faremo di tutto per essere ricordati e fare bene anche da quest’altra parte“.