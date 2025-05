Nuovo allenatore: firma rossonera e svolta Roma

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato e affascinante valzer di allenatori che sta per coinvolgere numerose big di Serie A

La ricerca di un nuovo allenatore per l’AS Roma è ancora in corso? Ranieri & co. hanno in realtà già pronto il tanto agognato nome e stanno semplicemente attendendo il momento migliore per annunciare colui che andrà a raccogliere il bollente testimone del tecnico di San Saba (splendida zona nel cuore della capitale)?

Diverse e numerose sono le ipotesi della tifoseria giallorossa, che nelle ultime settimane ha discusso in tal senso tra i vicoli della capitale, valutando diversi nomi e registrando con attenzione e cura ogni singola novità relativa agli svariati candidati in corsa per il ruolo in questione.

Dalla frizzante proposta offensiva di Gian Piero Gasperini, alla raffinatezza di Sarri, passando per la concretezza di Massimiliano Allegri, fino ad arrivare all’utopia di Jurgen Klopp, se ne sono sentite davvero di ogni, ma di recente sono emerse novità di particolare rilievo su uno dei profili più rumorosi emersi di recente.

Erik ten Hag è fuori dai giochi: contratto pronto con il Leverkusen

Il profilo in questione risponde di Erik ten Hag, il quale, giusto per fornire delle coordinate che possano permettere ai meno informati di comprendere con maggior precisione di cosa si sta parlando, potrebbe essere inserito nell’insieme dei cosiddetti ‘giochisti’ (a cui nell’immaginario collettivo si contrappongono i cosiddetti ‘gestori’).

Non è un caso che egli abbia militato per alcuni anni nell’Ajax, club particolarmente affezionato alla lezione offensivista di Johan Cruijff.

Il futuro dell’allenatore olandese è stato scritto nelle ultime ore, con l’accordo sostanzialmente chiuso con il Bayer Leverkusen.

Anche in questo caso il club tedesco non si è smentito, dato che la scelta di ten Hag appare in totale armonia con l’approccio calcistico adottato sino ad oggi dalle aspirine sotto la guida di Xabi Alonso. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg il contratto pronto per ten Hag in Germania sarebbe un biennale valido fino al 2027.