Nuovo allenatore Roma, hanno scelto De Rossi

Nuovo allenatore Roma, arriva la decisione su De Rossi che si abbatte immediatamente su tutto il mondo di Trigoria. Hanno scelto lui!

Con una serie di questioni ancora apertissime in questi minuti, per la Roma e non solo, lo sguardo non può che essere orientato anche all’apparecchiamento della prossima stagione, per la quale sono tanti gli aspetti di cui tenere conto in quel di Trigoria. Da una parte, ovviamente, la curiosità sarà orientata nei confronti di un calciomercato che grandi modifiche dovrà apportare ad una squadra che non pochi limiti ha palesato in questo campionato, soprattutto nella sua prima parte.

Al netto di quest’ultimo aspetto, centrale e squisitamente interrelato anche alle sentenze che giungeranno tra meno di un’ora da Venezia e da Torino, resta principale anche la questione relativa all’allenatore, che sta facendo registrare i principali interessi di tifosi e addetti ai lavori da diversi mesi a questa parte, con accostamenti e suggestioni che impediscono, ancor tutt’oggi, di intravedere con chiarezza possibili evoluzioni su questo fronte.

La rosa di nomi resta eterogenea e nobilissima, intrecciandosi altresì con quell’ampio valzer di panchine che attende tante altre squadre di Serie A, soprattutto ai piani più alti della classifica.

Fabregas alla Roma e via libera De Rossi: che intreccio col Como

Dopo lo scudetto, come noto, Antonio Conte pare destinato ad un probabile ritorno in quel di Torino, con le consequenziali contromosse del Napoli che, soprattutto in ottica Allegri, potrebbero avere ingerenze anche in casa Roma e Milan. Restando in quel di Trigoria, uno dei nomi tornati più caldi è quello di Cesc Fabregas.

Accostato alla Roma sin dai principi primaverili, con ipotesi e suggestioni avallate anche dalle sempre stimanti parole di Ranieri nei suoi confronti, lo spagnolo pareva destinato a lasciare Como, salvo poi veder cambiata la sua posizione nelle precedenti settimane. Come accade anche per il calciomercato, anche in quest’ambito i cambiamenti e le sovversioni sono tutt’altro che improbabili e, non casualmente, Fabregas è risultato nuovamente un obiettivo concreto della Roma proprio in questi giorni.

L’ex Arsenal risulterebbe il candidato preferito per Ranieri, Ghisolfi e il mondo giallorosso tutto, con il Como questa volta maggiormente aperto di fronte ad un’eventuale ipotesi di separazione. A tal proposito, non sfugga quanto riferito dalla giornalista e direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, nell’ottica di un vero e proprio intreccio tra la realtà lacustre e quella capitolina.

Mentre la Roma continua a lavorare per Fabregas, infatti, in quel di Como si sta prendendo in considerazione anche il nome di Daniele De Rossi, accostato anche alla Fiorentina.