Vlahovic è il nuovo attaccante: la Juve lo cede in Italia

La difficile stagione di Dusan Vlahovic sta per volgere al termine e, insieme a questa, pare anche la sua esperienza bianconera

Quello del centravanti all’interno della massima lega italiana è storicamente un ruolo tanto ambito quanto complesso, vista la particolare propensione della Serie A a prediligere un approccio tattico, che difficilmente concede molto agli attaccanti.

Non è un caso che per molti il requisito più importante per ambire ad uno scudetto in Italia sia quello di godere di una difesa rocciosa, che possa essere la meno colpita dell’intero tabellone. Basterebbe citare il ciclo di vittorie messo in piedi da Antonio Conte e Massimiliano Allegri con la Juventus nello scorso decennio, ma, più semplicemente, basterebbe citare la freschissima vittoria dello scudetto da parte del Napoli dello stesso Conte, il quale ha da sempre dato la sensazione di aver capito sin troppo bene quale sia l’approccio più efficiente per affrontare una corsa allo scudetto.

Tutto ciò lo ha scoperto a proprie spese Dusan Vlahovic, il quale, dopo aver incantato la Serie A ai tempi della Fiorentina, ha trovato una certa difficoltà nell’assumere una certa costanza di rendimento con la maglia bianconera.

La stagione in corso ha dapprima evidenziato alcune incolmabili incompatibilità con il sistema di gioco di Thiago Motta e poi, alla luce dell’approdo di Kolo Muani in terra piemontese e delle numerose voci di mercato, ha sdoganato l’idea che il centravanti serbo possa fare una certa fatica a rimanere a Torino. Nelle ultime ore sono emerse novità in tal senso.

Vlahovic proposto a Milan e Napoli: le ultime

Negli scorsi mesi il possibile addio di Dusan Vlahovic era stato legato all’eccellente reputazione che egli può vantare tra le varie società della Premier League, le quali hanno manifestato particolare interesse nei suoi confronti nel corso della stagione.

Di recente, tuttavia, è emersa prepotentemente la prospettiva di rivedere Vlahovic in Serie A anche il prossimo anno, dato che altre dirette rivali della Juventus avrebbero manifestato interesse nei confronti del centravanti classe 2000.

Difatti, secondo quanto riportato su Twitter dall’insider di mercato cuadrodectuijff, pare che i vertici bianconeri stiano proponendo con una certa insistenza il cartellino del proprio numero 9 a Milan e Napoli, tutte e due attualmente occupate nella ricerca di un centravanti che possa fornire nuove soluzioni per il prossimo anno.

Per Vlahovic si tratterebbe di una possibile redenzione e di una ghiotta possibilità per zittire tutti coloro che a Torino ne hanno criticato ogni mossa negli ultimi mesi. I vertici torinesi stanno spingendo in tal senso poiché appare necessario liberare uno slot offensivo e incassare qualche decina di milioni per rivolgersi al mercato in cerca di un nuovo bomber.