Accordo col nuovo allenatore: svolta Roma nella notte

Accordo Roma e svolte nella notte: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla panchina ormai lasciata ufficialmente vacante da Claudio Ranieri.

La questione relativa al nuovo allenatore della Roma resta apertissima e in grado di generare le maggiori attenzioni in quel di Trigoria, nonché tra le fila di una piazza che ha sperato fino alla fine in un piazzamento alla prossima Champions League, conquistato però dalla Juventus di Igor Tudor.

Il percorso compiuto dai giallorossi con Ranieri testimonia un lavoro nobilissimo e, oltre che di encomi, meritevole altresì di integrazioni e miglioramenti volti ad evitare gli errori del passato e prontamente migliorare la competitività della squadra. Per farlo, ovviamente, bisognerà passare per una serie di scelte che attendono gli addetti ai lavori di Trigoria, da mesi alle prese con la questione allenatore, catalizzatore di un calciomercato che, già a partire dalle prossime settimane, sarà oggetto di lavoro da parte di Ghisolfi e colleghi.

Ranieri, dal proprio canto, ha in questi mesi cercato di glissare e seminare indizi sul futuro tecnico giallorosso, talvolta sbilanciandosi esplicitamente come fatto con Gasperini, altre volte limitandosi a rispettosi apprezzamenti come fatto con Cesc Fabregas.

Fabregas alla Roma, accordo verbale e nuovo affondo

Giunti a questo punto, con la stagione conclusa e con la consapevolezza che, purtroppo, nemmeno il prossimo anno la Roma giocherà in Champions League, sono proprio questi ultimi due profili quelli in grado di stimolare maggiormente le attenzioni. Più nello specifico, all’indomani di Torino-Roma, vanno riferiti i primi aggiornamenti sul possibile futuro allenatore giallorosso a stagione ufficialmente conclusa.

A fare il punto della situazione è stato Sky Sport, che continua a individuare nell’allenatore spagnolo del Como il profilo più caldo di questa fase, a giustifica anche del contatto registratosi sabato tra Ghisolfi e il Presidente Suwarso. La reazione di quest’ultimo è stata, però, la medesima avuta di fronte alle avances giunte per Fabregas da parte del Bayer Leverkusen nel recente passato.

Nessuna tipologia di apertura, sebbene ciò non stia, comunque, scoraggiando la Roma: nella Capitale, infatti, si cercherà di insistere, puntando anche sull’accordo verbale maturato con lo stesso Fabregas. Qualora non si riuscisse a sbloccare la trattativa, la su citata fonte nomina nuovamente Gasperini tra le varie alternative, rispetto alle quali l’allenatore dell’Atalanta resterebbe in pole. Seguiranno, ovviamente, aggiornamenti.