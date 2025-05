Altro che Juve, colpo perfetto per la Roma: addio dopo la finale

Altro che Juventus: il colpo perfetto lo fa la Roma. Addio dopo la finale e giallorossi in corsa per un innesto incredibile. Ecco cosa dicono gli esperti

Il rapporto ai minimi termini dà la certezza di una cosa sola: l’addio prima dell’inizio della nuova stagione. Un’estate movimentata, non solo per lui, ma per molti elementi dentro la rosa. Hanno reso sicuramente al di sotto delle aspettative intanto, e poi l’aria di rivoluzione c’è davvero, come non mai.

Questa squadra è il Manchester United, una di quelle che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da una situazione societaria incredibile. Una di quelle che ogni anno riesce a fare sempre peggio e non si capisce il perché. L’arrivo di Amorim a metà stagione dopo l’allontanamento di Ten Hag non ha dato in questi mesi i frutti sperati. Ma non ci sono possibilità di cambiare il tecnico, quindi si cambieranno diversi calciatori che non hanno reso al meglio. E che con lui non avrebbero nemmeno cucito un buon rapporto.

Altro che Juventus: per Garnacho c’è anche la Roma

Un contratto in scadenza nel 2028 non è sicuramente un dettaglio. Ma Garnacho, esterno offensivo argentino del Manchester United, sembra comunque avere chiuso la sua esperienza allo United. Il giocatore è sul mercato con un addio quasi scontato.

E, secondo quanto riportato dagli esperti di SciSports, che fanno delle analisi sul calciomercato, una delle squadre che potrebbe prendere il giocatore è la Roma. I giallorossi come futura destinazione sono dati 74 volte su 100. Quindi non è poco, a dire il vero. Ma c’è da dire che la concorrenza è ampissima, visto che la destinazione più probabile – sempre stando ai numeri in questo caso – sembra essere l’Aston Villa (80 su 100). E poi ci sono anche Juventus e Inter (71 su 100) e per concludere sul giocatore ci potrebbe essere l’interesse di Napoli, Chelsea, Arsenal, Liverpool e Atletico Madrid.

Insomma, per quanto riguarda una mera statistica, la situazione al momento è questa. Garnacho, come detto, è legato ad un contratto con i Red Devils fino al giugno del 2028 e ha un valore di mercato, secondo transfermarkt in questo caso, di 45 milioni di euro. Nemmeno a prezzo di saldo.