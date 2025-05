Calciomercato Roma, blitz a casa Milan: chiusura immediata

Calciomercato Roma, blitz in questo momento a Casa Milan della dirigenza giallorossa. I capitolini vogliono la chiusura immediata. Cosa sta succedendo

Finito il campionato la Roma si tuffa nel calciomercato. E il primo obiettivo è quello di tenere quel giocatore che nel corso dell’anno ha fatto benissimo. Insomma, avrete capito tutti di chi stiamo parlando.

Incontro proprio in queste ore, secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo che piazza su X le foto a controprova di quello che ha scritto, a Milano, nella sede del Milan, per parlare del futuro di Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Roma, incontro a Milano per Saelemaekers

In questo momento c’è tutto lo stato maggiore della Roma che sta cercando di intavolare la trattativa. Ovviamente Abraham, in questo momento e anche per l’immediato futuro, non sembra avere nessuna possibilità di rimanere in rossonero e tornerà a Trigoria. Se ne parlerà dopo del futuro dell’inglese, con la Roma che dovrà in tutti i modi cercare di piazzarlo.

Quindi, oltre Ghisolfi, a Milano, ci sono anche Ricchio e Vitali, che fanno parte della dirigenza giallorossa come tutti sappiamo e hanno un solo e unico obiettivo, quello di riuscire a prendere il centrocampista belga che, anche ieri a Torino, è stato decisivo. Si spera in una chiurura immediata, anche perché una volta che si muovono tutti così vuole dire che qualcosa bolle in pentola.

La Roma, insomma, fa sul serio per il giocatore e lo vorrebbe tenere a Trigoria anche il prossimo anno. Se n’è discusso molto nel corso delle ultime settimane della questione, e ad un certo punto sembrava che tutto potesse sfumare. Ma poi c’era in ballo anche la questione nuovo allenatore che, arrivati a questo punto, ha dato il suo ok all’operazione.