Calciomercato Roma, UFFICIALE: “Ci vediamo l’anno prossimo”

Emergono novità di rilievo in merito al prossimo futuro di uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane a Trigoria

Dopo 38 frenetiche giornate, un continuo sali e scendi di emozioni e un numero sostanzialmente indefinito di polemiche, anche la stagione 2024/25 è giunta al termine e, come di consueto al termine del campionato, per le varie società, per i calciatori e per gli allenatori è a dir poco inevitabile compiere un bilancio preciso e dettagliato di quanto avvenuto durante l’annata, così da comprendere con maggior chiarezza le mosse per le settimane a venire, durante cui per gran parte della parte sinistra della classifica andrà a concretizzarsi una profonda metamorfosi.

Il valzer degli allenatori e la conseguente corsa al calciomercato sono pronti a movimentare un’estate al termine della quale è probabile che la maggior parte della big nostrane sarà quasi irriconoscibile e, tra queste, appare impossibile non citare la Roma di Sir Claudio Ranieri.

Il tecnico nato a San Saba (splendida zona nel cuore della città eterna) è infatti pronto a dare in eredità il proprio bollente testimone giallorosso ad un nuovo tecnico, sulle cui esigenze e velleità calcistiche occorrerà costruire il mercato, sia per quanto concerne le operazioni in entrata che quelle in uscita. Nelle ultime ore sono giunte in tal senso delle dichiarazioni ufficiali, in grado di fornire degli indizi chiari in merito a ciò che avverrà o non avverrà nelle prossime settimane.

Paredes chiaro sul futuro: “Ci vediamo l’anno prossimo”

Questa volta le parole in grado di fornire indicazioni chiare sul futuro non sono giunte da un ufficio stampa, da un allenatore o da un direttore sportivo, ma direttamente da Leandro Paredes, il quale nel corso della notte ha deciso di esprimersi personalmente sul suo futuro all’interno di Trigoria, anticipando la valanga di speculazioni e ipotesi che sarebbero di certo giunte nelle prossime settimane.

Il tutto è avvenuto su Instagram, dove il centrocampista argentino ha condiviso direttamente sul proprio profilo un post che fungesse da bilancio della stagione, al termine del quale il numero 16 ha esplicitato le proprie intenzioni per il prossimo futuro.

Queste le parole dell’ex Juve: “Chiudiamo l’anno con una vittoria! Si chiude una stagione difficile, strana ma in cui abbiamo inseguito i nostri obiettivi fino alla fine. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto per tutta la stagione. Ci vediamo l’anno prossimo! Forza Roma sempre”.

Dunque, a prescindere dall’eventualità o meno che le caratteristiche del classe 94 – ovvero una tecnica spropositata e la capacità di fungere da metronomo della manovra (per alcuni sin troppo compassato, per altri straordinariamente ordinato e preciso) – si sposino con il sistema di gioco del prossimo tecnico giallorosso, l’argentino ha manifestato chiaramente l’intenzione di trattenersi un altro anno in terra capitolina.