Dal Napoli alla Juve, Conte resta fregato: ha detto sì ai rivali

I numerosi intrecci del prossimo mercato che vedranno protagonisti azzurri e bianconeri partono dalle decisioni del tecnico salentino.

Soltanto la storia che verrà scritta tra qualche anno valuterà lo spessore dell’impresa scudetto di Antonio Conte e del suo Napoli. Per tanti la vittoria più difficile ed imprevedibile del suo già ricco palmares.

I suoi numeri sono impressionanti: 6 campionati di Serie A e cinque scudetti conquistati: 3 su 3 con la Juventus, 1 su 2 con l’Inter, 1 al suo primo anno con il club di Aurelio De Laurentiis. Primo ed ultimo? Pendono dalle sue labbra almeno tre società, Napoli, Juventus e Milan, con i rossoneri collocati, però, in seconda fila.

Decisivi i prossimi giorni, forsanche le prossime ore. Appena Antonio Conte avrà preso la sua decisione e l’avrà resa nota ai diretti interessati, ecco che si scatenerà un effetto a catena dagli esiti imprevedibili. Conseguenze dirette in ottica walzer delle panchine, ma anche il mercato dei giocatori potrebbe avere, ed avrà, ripercussioni certe.

Napoli o Juve che sia, arriva il primo rifiuto per Conte

Napoli o Juventus che sia vi sono alcuni profili che piacciono molto ad Antonio Conte e che, al di là della destinazione finale, il tecnico salentino vorrebbe con sé nella prossima stagione.

Lo spunto giusto ce lo fornisce teamtalk.com che parla della decisione maturata dal Manchester United di Ruben Amorim di chiudere definitivamente il rapporto con Alejandro Garnacho, classe 2004, attaccante spagnolo naturalizzato argentino, del Manchester Utd e della nazionale argentina.

Il Liverpool di Arne Slot, fresco vincitore della Premier League, ha intenzione di allestire un grande mercato in ottica prossima Champions League. Il talento spagnolo piace non poco anche se il costo non è per tutti. Il Manchester United valuta infatti Alejandro Garnacho 60 milioni di sterline.

Sul classe 2004 dei Red Devils si erano posati gli occhi anche del Chelsea e dello stesso Napoli di Antonio Conte. Al tecnico di Lecce stima molto l’attaccante spagnolo ed il Napoli aveva cercato di portarlo sotto il Vesuvio durante la sessione di gennaio. Napoli o Juventus cambia poco per Antonio Conte.

Vuole Alejandro Garnacho ma per il Napoli o Juventus che sia sarà durissima battere la concorrenza di Liverpool e Chelsea.