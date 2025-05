Follia Zaniolo, il comunicato UFFICIALE della Roma: “Colpiti due calciatori”

Follia Zaniolo al fischio finale della semifinale dei playoff del campionato Primavera tra Roma e Fiorentina: il comunicato UFFICIALE giallorosso.

Triste quanto spiacevolissimo l’episodio verificatosi in questi minuti successivi al fischio finale di Roma-Fiorentina, valevole la semifinale dei playoff del Campionato Primavera. La gara, conclusasi con la vittoria per 2 a 1 dei toscani, è stata macchiata da una postilla tutt’altro che banale, coinvolgente l’ex giallorosso, Nicolò Zaniolo.

Certamente non nuovo a polemiche e dibattiti tutt’altro che amicali, l’attuale giocatore della Fiorentina era stato già bersagliato dallo Stadio Olimpico in occasione della sfida di Serie A dello scorso mese, alla luce di un trascorso nella Capitale terminato non felicemente e di quell’esultanza, troppo polemica e sguaiata, nella vittoria dell’Atalanta lo scorso dicembre.

Quanto accaduto stasera, però, ha del clamoroso e non risulta giustificabile in alcun modo, superando di gran lunga le polemiche generate in passato per atteggiamenti immaturi e provocatori da parte del giocatore, il cui comportamento questa sera ha oltrepassato la decenza e, soprattutto, deturpato i nobili valori dello sport.

Follia Zaniolo dopo Roma-Fiorentina Primavera: i comunicato UFFICIALI dei club

Secondo le prime ricostruzioni, Zaniolo avrebbe provocato alcuni giocatori della Roma al fischio finale, imbattendosi in sfottò presto degenerati. La situazione è proseguita con tensioni ulteriori e schiaffi, con Zaniolo che avrebbe poi aggredito fisicamente alcuni calciatori giallorossi. Le prime ricostruzioni avevano parlato anche di un pugno sferrato da parte dello stesso.

Ci limitiamo, a questo punto, a riportare il comunicato ufficiale della Roma su quanto accaduto, cui ha fatto presto seguito anche quello della Fiorentina. “La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport”.

Questa, invece, la nota della Fiorentina, che presenta tutt’altra versione. “La Fiorentina, in merito a quanto successo al termine della semifinale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, riporta di seguito le dichiarazioni del calciatore Nicolò Zaniolo: ‘al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via’ “.