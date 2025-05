”Ha regalato il rigore alla Juve”: corsa Champions falsata

La sfida Champions tra Roma e Juve vissuta in contemporanea ha generato una serie di polemiche particolarmente aspre. Ecco le ultime

La stagione è definitivamente conclusa e, adesso, è davvero possibile tirare le somme di una delle annate più complesse e controverse della recente storia giallorossa, durante cui i tifosi capitolini hanno visto ben tre allenatori diversi sulla propria panchina e vissuto diversi sali e scendi emotivi.

Nel corso della serata di ieri gli uomini di Ranieri hanno fatto tutto il possibile per mettersi nella condizione migliore nel caso in cui la Juventus di Yildiz e colleghi fosse inciampata a Venezia, ma il goffo intervento di Nicolussi Caviglia su Francisco Conceicao ha permesso ai bianconeri di conquistare il gol del vantaggio dal dischetto, con un rigore che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione di tifosi e appassionati.

A fine partita i calciatori della Roma, nonostante la zona Champions sfumata, apparivano comunque soddisfatti e sereni, il che risulta più che comprensibile, visto il miracolo compiuto nella seconda parte dell’anno e la conquista di una top cinque che non giungeva oramai da qualche anno.

Ciononostante sui social e nei vari studi televisivi i media, i tifosi e gli appassionati hanno compiuto l’inevitabile e spietata disamina che si accompagna ad ogni giornata di campionato e ciò che è emerso è stato piuttosto sorprendente.

Zazzaroni senza freni: “Un rigore imbarazzante e strano…”

Sotto la lente di ingrandimento del bel paese calcistico ecco proprio l’intervento del centrocampista del Venezia Nicolussi Caviglia, il quale atterra in area Francisco Conceicao a poco più di un quarto d’ora dalla fine.

Un fallo che sui social la gran parte dei romanisti hanno ritenuto a dir poco fuori luogo, dato che per molti non era solo scontato che l’esterno bianconero sterzasse sul proprio piede forte (il mancino), ma soprattutto si trattava del punto più innocuo dell’area di rigore, dove anche se Conceicao fosse passato si sarebbe ritrovato a dover lavorare nuovamente il pallone per rendersi realmente pericoloso.

Tutto ciò è stato evidenziato con particolare enfasi dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il quale non si è limitato soltanto a evidenziare l’errore del centrocampista classe 2000: “La Roma meritava la Champions, non la Juventus. Oggi la Juve non sembrava la Juve, oggi ha fatto risultato con un episodio che grida vendetta, non voglio essere insultato ma quel rigore l’ho trovato abbastanza imbarazzante per come è nato, è stato un rigore strano con la palla che era già andata, è un rigore che grida vendetta, è stato un regalo di Nicolussi, tanto il Venezia era già retrocesso. Non insinuo nulla, il calcio è fatto anche di queste cose, il rigore c’è ma il fallo mi lascia molto perplesso. Sto dicendo una cosa grave? Ho l’età e l’esperienza per dire quello che voglio, mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo, la penso come tante altre persone”.