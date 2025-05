Nuovo allenatore, firma e annuncio UFFICIALE: via libera Roma

Il nuovo allenatore ha appena apposto la firma e si procede con l’annuncio ufficiale: il via libera in casa Roma adesso è incontrovertibile, per la gioia di buona parte della tifoseria

Ranieri, Ghisolfi e Dan Friedkin sono ancora impegnati alla definizione dell’affaire nuovo allenatore, ma nel mentre è arrivata una notizia che aiuta a fare chiarezza. La firma di un altro tecnico pone un duplice interrogativo in atto: cosa sta succedendo?

Il campionato italiano si è ufficialmente concluso nella serata di ieri e la Roma si è piazzata al quinto posto. L’impresa di Claudio Ranieri è stata quasi perfetta, con l’ultimo acuto che è mancato proprio sul più bello, ma non per cause proprie. La Juventus è riuscita soffrendo ad agguantare il quarto posto grazie alla vittoria sul Venezia, per 2-3. La squadra di Di Francesco ce l’ha messa tutta ma si è dovuta arrendere al rigore di Locatelli. Ora i Friedkin sanno di poter contare solo sull’Europa League, come negli ultimi anni e non possono tergiversare oltre per la scelta del nuovo allenatore.

Di tempo se n’è già perso molto e c’è da pianificare la prossima stagione, nei minimi dettagli. Dal ritiro al mercato, passando per il ruolo da ricoprire in futuro, forse alla manager all’inglese, con a fianco il “consulente” Ranieri. Di nomi nelle ultime settimane se ne sono fatti tantissimi, forse troppi. Quello giusto ancora non è emerso, ma se ne può depennare un altro alla lunga lista.

C’è la firma di Ten Hag con il Bayer Leverkusen: sarà lui il successore di Xabi Alonso

Erik Ten Hag aveva fatto una visita a Trigoria qualche tempo fa, invitato dal suo ex giocatore Rensch e accolto benissimo da Ranieri. Qualcuno aveva speculato sull’episodio, immaginando una firma imminente dell’olandese. In realtà l’ex Ajax l’ha si trovata una squadra ma non è la Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ormai è diventata ufficiale la voce che girava da qualche tempo. Xabi Alonso molla il Leverkusen per andare a Madrid, sponda Real e il Bayer si tuffa su Ten Hag. Tra i candidati alla panchina delle “Aspirine” c’era anche Cesc Fabregas, ora dato più vicino alla Roma, Como permettendo.

Il Bayer 04 Leverkusen ha annunciato sui social che il nuovo allenatore sarà Erik Ten Hag, senza tergiversare troppo a lungo. Sono tutti soddisfatti della scelta e proveranno ad aprire un nuovo ciclo, lo stesso che i Friedkin sperano di inaugurare, a questo punto, sempre di più con Cesc Fabregas.